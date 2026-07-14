Поддубный: памятники героям спецоперации должны стать частью городской среды
Места памяти героев спецоперации должны стать частью городской среды, заявил замгендиректора ВГТРК, военкор Евгений Поддубный в ходе встречи с секретарем генсовета «Единой России» Владимиром Якушевым в Ставрополе.
«Мы не можем позволить, чтобы герои, которые являются ориентирами для жителей нашей страны и, в первую очередь, для детей, существовали только, например, в телевизоре. Мы должны сделать так, чтобы время героев было отражено везде», – подчеркнул журналист.
Он отметил, что за этим стоит очень важный общественный процесс, поэтому памятные объекты должны быть с людьми, в местах, где проходят их ежедневные маршруты.
13 июня президент Владимир Путин подписал указ о расширении категорий ветеранов боевых действий, которым будет оказывать поддержку государственный фонд «Защитники Отечества». Согласно документу, в контур работы фонда включены две новые категории. Первая – действующие военнослужащие, получившие тяжелые ранения и инвалидность в ходе спецоперации, но принявшие решение продолжить службу в ВС РФ. Вторая – ветераны боевых действий, выполнявшие задачи по отражению вооруженного вторжения на территориях российских регионов, прилегающих к зоне проведения спецоперации, и получившие инвалидность.