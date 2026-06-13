Путин расширил перечень категорий, которым помогает фонд «Защитники Отечества»

В фонде уточнили, что военнослужащие и ветераны из новых категорий смогут получать технические средства реабилитации, включая спортивные протезы, адаптивную одежду, автомобили с ручным управлением, а также средства адаптации жилых помещений. Кроме того, фонд будет привлекать их к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях, в том числе в соревнованиях «Кубок Защитников Отечества».