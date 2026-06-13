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Путин расширил перечень категорий, которым помогает фонд «Защитники Отечества»

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал указ о расширении категорий ветеранов боевых действий, которым будет оказывать поддержку государственный фонд «Защитники Отечества». Об этом сообщила пресс-служба фонда.

Согласно документу, в контур работы фонда включены две новые категории. Первая – действующие военнослужащие, получившие тяжелые ранения и инвалидность в ходе специальной военной операции, но принявшие решение продолжить службу в Вооруженных силах РФ. Вторая – ветераны боевых действий, выполнявшие задачи по отражению вооруженного вторжения на территориях российских регионов, прилегающих к зоне проведения спецоперации, и получившие инвалидность.

Как отметили в фонде, ранее с такой инициативой выступила статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

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В фонде уточнили, что военнослужащие и ветераны из новых категорий смогут получать технические средства реабилитации, включая спортивные протезы, адаптивную одежду, автомобили с ручным управлением, а также средства адаптации жилых помещений. Кроме того, фонд будет привлекать их к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях, в том числе в соревнованиях «Кубок Защитников Отечества».

15 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ о единых базовых мерах поддержки для участников спецоперации и членов их семей. Субъектам рекомендовано предоставить этой группе лиц: льготы при посещении культурных и спортивных объектов, приоритетное оказание социальных услуг, бесплатную психологическую помощь и субсидии от 100 000 руб. на газификацию, санатории, льготное зачисление в образовательные организации и др. 

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