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В Тюмени в отделении Сбербанка захватили заложников

Мужчина потребовал деньги, заявив, что у него в сумке «опасный предмет»
Дарина Бухарова Дарья Савенкова Наталья Иванкина
Наталья Горшкова / РИА Новости

В Тюмени взяли заложников в отделении Сбербанка, сообщает «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. О захвате заложников также сообщает РБК со ссылкой на очевидцев. По данным издания, офис банка, расположенный на Молодежной улице на Червишевском тракте, оцеплен полицейскими.

Позже в Сбербанке «Ведомостям» сообщили, что злоумышленник задержан. Никто не пострадал.

По данным источника ТАСС, захвативший заложников требовал выдать ему деньги. Жителей жилого дома, где находится отделение банка, эвакуировали. Их около 50 человек, уточняет «РИА Новости».

По информации «Интерфакса», злоумышленник взял в заложники двух человек. Он якобы утверждал, что у него есть самодельное взрывное устройство, он требовал выкуп в 15 млн руб. В местном МВД сообщили, что мужчина заявил о том, что у него в сумке «опасный предмет».

Telegram-канал Baza сообщил, что в отделение банка вошел мужчина в маске и с рюкзаком, из которого торчали провода. В отделении он передал записку с требованием выдать ему 15 млн руб. Начальница отделения уговорила его вывести всех посетителей и осталась с ним и еще одной сотрудницей банка. По данным портала Life.ru, сотрудники банка вошли в отделение, чтобы провести переговоры, силовики в это время готовились к штурму.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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