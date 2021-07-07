В Тюмени в отделении Сбербанка захватили заложников

В Тюмени в отделении Сбербанка захватили заложниковМужчина потребовал деньги, заявив, что у него в сумке «опасный предмет»
Позже в Сбербанке «Ведомостям» сообщили, что злоумышленник задержан. Никто не пострадал.
По данным источника ТАСС, захвативший заложников требовал выдать ему деньги. Жителей жилого дома, где находится отделение банка, эвакуировали. Их около 50 человек, уточняет «РИА Новости».
По информации «Интерфакса», злоумышленник взял в заложники двух человек. Он якобы утверждал, что у него есть самодельное взрывное устройство, он требовал выкуп в 15 млн руб. В местном МВД сообщили, что мужчина заявил о том, что у него в сумке «опасный предмет».
Telegram-канал Baza сообщил, что в отделение банка вошел мужчина в маске и с рюкзаком, из которого торчали провода. В отделении он передал записку с требованием выдать ему 15 млн руб. Начальница отделения уговорила его вывести всех посетителей и осталась с ним и еще одной сотрудницей банка. По данным портала Life.ru, сотрудники банка вошли в отделение, чтобы провести переговоры, силовики в это время готовились к штурму.