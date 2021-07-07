В Тюмени в отделении Сбербанка захватили заложников

Telegram-канал Baza сообщил, что в отделение банка вошел мужчина в маске и с рюкзаком, из которого торчали провода. В отделении он передал записку с требованием выдать ему 15 млн руб. Начальница отделения уговорила его вывести всех посетителей и осталась с ним и еще одной сотрудницей банка. По данным портала Life.ru, сотрудники банка вошли в отделение, чтобы провести переговоры, силовики в это время готовились к штурму.