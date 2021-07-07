Рогозин не подтвердил данные об угрозе сближения МКС с космическим мусором
Американская сторона прогнозирует сближение Международной космической станции (МКС) с космическим мусором 8 июля до 4,8 км, «Роскосмос» не подтвердил угрозу, сообщил глава корпорации Дмитрий Рогозин.
«Хьюстон увидел угрозу сближения завтра МКС с неопознанным объектом («космический мусор») до 4,8 км с умеренной вероятностью. 10^-5 — порог, когда наступает время нервничать. Наши согласны лишь в оценке расстояния. Угрозу не подтверждаем, продолжаем наблюдения», — сообщил Рогозин.
Эксплуатация МКС началась в ноябре 1998 г. Станция представляет собой совместный проект 14 стран мира, включая Россию, США, Японию, Канаду и государства, участвующие в Европейском космическом агентстве. Пока они договорились об эксплуатации МКС до 2024 г., однако рассматривается вариант продления этого срока вплоть до 2030 г. 19 апреля этого года заместитель председателя правительства России Юрий Борисов предупредил о риске катастрофы на МКС из-за старения конструкции и железа.
Позднее сообщалось, что Россия планирует разработать собственную Национальную орбитальную космическую станцию и отказаться от использования МКС с 2025 г. По словам Рогозина, на ее создание потребуется столько же средств, сколько на поддержку оборудования на российском сегменте МКС. 20 апреля глава «Роскосмоса» объявил о начале строительства первого модуля отечественной станции. В июне Рогозин заявил, что Россия не будет выходить из проекта МКС, если США снимут санкции со всех российских космических предприятий.