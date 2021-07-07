Рогозин не подтвердил данные об угрозе сближения МКС с космическим мусором

Позднее сообщалось, что Россия планирует разработать собственную Национальную орбитальную космическую станцию и отказаться от использования МКС с 2025 г. По словам Рогозина, на ее создание потребуется столько же средств, сколько на поддержку оборудования на российском сегменте МКС. 20 апреля глава «Роскосмоса» объявил о начале строительства первого модуля отечественной станции. В июне Рогозин заявил, что Россия не будет выходить из проекта МКС, если США снимут санкции со всех российских космических предприятий.