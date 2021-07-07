В Туркмении ввели обязательную вакцинацию от коронавируса
Власти Туркменистана ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для совершеннолетних граждан без противопоказаний, говорится в сообщении информационного центра министерства здравоохранения и медицинской промышленности страны, размещенном в газете «Нейтральный Туркменистан».
«Все лица старше 18 лет при отсутствии врачебных противопоказаний для получения профилактической прививки против COVID-19 подлежат вакцинации», — приводят цитату из издания «РИА Новости».
Требование не касается людей с аллергической реакцией на компоненты вакцин от коронавируса, а также беременных и женщин в периоде лактации. Кроме того, прививки не станут делать несовершеннолетним, гражданам с высокой температурой и обострившимися хроническими заболеваниями.
В январе Туркменистан первым из стран Средней Азии зарегистрировал российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». В конце того же месяца страна зарегистрировала и второй препарат «Эпиваккорона» от научного центра «Вектор» при Роспотребнадзоре.