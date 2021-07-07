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В Туркмении ввели обязательную вакцинацию от коронавируса

Ведомости

Власти Туркменистана ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для совершеннолетних граждан без противопоказаний, говорится в сообщении информационного центра министерства здравоохранения и медицинской промышленности страны, размещенном в газете «Нейтральный Туркменистан».

«Все лица старше 18 лет при отсутствии врачебных противопоказаний для получения профилактической прививки против COVID-19 подлежат вакцинации», — приводят цитату из издания «РИА Новости».

Требование не касается людей с аллергической реакцией на компоненты вакцин от коронавируса, а также беременных и женщин в периоде лактации. Кроме того, прививки не станут делать несовершеннолетним, гражданам с высокой температурой и обострившимися хроническими заболеваниями.

В январе Туркменистан первым из стран Средней Азии зарегистрировал российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». В конце того же месяца страна зарегистрировала и второй препарат «Эпиваккорона» от научного центра «Вектор» при Роспотребнадзоре.

Ранее по теме: Туркмения зарегистрировала вторую российскую вакцину от коронавируса

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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