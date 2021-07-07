В Туркмении ввели обязательную вакцинацию от коронавируса

Требование не касается людей с аллергической реакцией на компоненты вакцин от коронавируса, а также беременных и женщин в периоде лактации. Кроме того, прививки не станут делать несовершеннолетним, гражданам с высокой температурой и обострившимися хроническими заболеваниями.