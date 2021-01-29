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Туркмения зарегистрировала вторую российскую вакцину от коронавируса

Ведомости

Туркменистан стал первым зарубежным государством, зарегистрировавшим вторую созданную в России вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона», которая была разработана в научном центре при Роспотребнадзоре «Вектор», сообщил местный сайт Orient со ссылкой на правительство республики.

«Соответствующее свидетельство выдано Центром регистрации лекарственных средств и государственного контроля при Министерстве здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана. Этому предшествовал экспертный анализ фармакологического и фармакопейного комитетов», — написало издание.

В правительстве Туркменистана уточнили, что после получения регистрации страна сможет закупать препарат и вакцинировать им население. Старт выпуска лекарства в России намечен на февраль 2021 г.

На данный момент в России официальную регистрацию получили две вакцины от коронавируса. Первая — «Спутник V», разработанная в научном центре Гамалеи — была зарегистрирована в августе. По данным разработчиков, эффективность препарата составляет 91,4%, а против тяжелых случаев — 100%. Вторая вакцина — «ЭпиВакКорона» — была зарегистрирована в октябре. Ее эффективность Роспотребнадзор оценил в 100%. Оба препарата проходят пострегистрационные испытания. 

Туркмения первой в Средней Азии зарегистрировала «Спутник V» 18 января «в рамках ускоренной процедуры без проведения дополнительных клинических исследований». О начале испытаний препарата в стране власти объявили 22 января.

Ранее по теме: В Туркмении начались испытания российской вакцины «Спутник V»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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