Туркмения зарегистрировала вторую российскую вакцину от коронавируса

На данный момент в России официальную регистрацию получили две вакцины от коронавируса. Первая — «Спутник V», разработанная в научном центре Гамалеи — была зарегистрирована в августе. По данным разработчиков, эффективность препарата составляет 91,4%, а против тяжелых случаев — 100%. Вторая вакцина — «ЭпиВакКорона» — была зарегистрирована в октябре. Ее эффективность Роспотребнадзор оценил в 100%. Оба препарата проходят пострегистрационные испытания.