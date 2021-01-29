Туркмения зарегистрировала вторую российскую вакцину от коронавируса
Туркменистан стал первым зарубежным государством, зарегистрировавшим вторую созданную в России вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона», которая была разработана в научном центре при Роспотребнадзоре «Вектор», сообщил местный сайт Orient со ссылкой на правительство республики.
«Соответствующее свидетельство выдано Центром регистрации лекарственных средств и государственного контроля при Министерстве здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана. Этому предшествовал экспертный анализ фармакологического и фармакопейного комитетов», — написало издание.
В правительстве Туркменистана уточнили, что после получения регистрации страна сможет закупать препарат и вакцинировать им население. Старт выпуска лекарства в России намечен на февраль 2021 г.
На данный момент в России официальную регистрацию получили две вакцины от коронавируса. Первая — «Спутник V», разработанная в научном центре Гамалеи — была зарегистрирована в августе. По данным разработчиков, эффективность препарата составляет 91,4%, а против тяжелых случаев — 100%. Вторая вакцина — «ЭпиВакКорона» — была зарегистрирована в октябре. Ее эффективность Роспотребнадзор оценил в 100%. Оба препарата проходят пострегистрационные испытания.
Туркмения первой в Средней Азии зарегистрировала «Спутник V» 18 января «в рамках ускоренной процедуры без проведения дополнительных клинических исследований». О начале испытаний препарата в стране власти объявили 22 января.