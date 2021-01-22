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В Туркмении начались испытания российской вакцины «Спутник V»

Ведомости

Испытания российской вакцины от коронавируса «Спутник V» начались в Туркмении, сообщает туркменское телевидение со ссылкой на министра здравоохранения страны Нурмухаммеда Аманнепесова.

«Глава минздрава в ходе своего отчета остановился на вопросах вакцины "Спутник V", которую первым в Центральной Азии зарегистрировал Туркменистан. Как было отмечено, в настоящее время начались испытания вакцины», – говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»).

Президент страны Гурбангулы Бердымухамедов поручил главе минздрава провести работу по регистрации в Туркменистане второй российской вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона».

Вакцина от коронавируса «Спутник V», разработанная в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, была зарегистрирована 11 августа — первой в мире. По данным разработчиков, эффективность препарата составляет 91,4%, от тяжелого течения коронавируса — 100%. 

Ранее по теме: Туркмения первой в Средней Азии зарегистрировала вакцину «Спутник V»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных