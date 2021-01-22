В Туркмении начались испытания российской вакцины «Спутник V»
Испытания российской вакцины от коронавируса «Спутник V» начались в Туркмении, сообщает туркменское телевидение со ссылкой на министра здравоохранения страны Нурмухаммеда Аманнепесова.
«Глава минздрава в ходе своего отчета остановился на вопросах вакцины "Спутник V", которую первым в Центральной Азии зарегистрировал Туркменистан. Как было отмечено, в настоящее время начались испытания вакцины», – говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»).
Президент страны Гурбангулы Бердымухамедов поручил главе минздрава провести работу по регистрации в Туркменистане второй российской вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона».
Вакцина от коронавируса «Спутник V», разработанная в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, была зарегистрирована 11 августа — первой в мире. По данным разработчиков, эффективность препарата составляет 91,4%, от тяжелого течения коронавируса — 100%.