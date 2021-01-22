В Туркмении начались испытания российской вакцины «Спутник V»

«Глава минздрава в ходе своего отчета остановился на вопросах вакцины "Спутник V", которую первым в Центральной Азии зарегистрировал Туркменистан. Как было отмечено, в настоящее время начались испытания вакцины», – говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»).