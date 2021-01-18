Туркмения первой в Средней Азии зарегистрировала вакцину «Спутник V»
Власти Туркмении первыми в Средней Азии зарегистрировали российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
«Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана», — говорится в сообщении. В РФПИ пояснили, что регистрация препарата на территории страны осуществлена «в рамках ускоренной процедуры без проведения дополнительных клинических исследований».
Туркмения стала первой страной в Средней Азии, зарегистрировавшей «Спутник V». В то же время в Казахстане в конце декабря 2020 г. уже начали производство препарата, а Узбекистан также планирует развернуть изготовление вакцины на своих мощностях после достижения окончательных договорённостей с Минпромторгом России.
«Спутник V» стала первой зарегистрированной российской вакциной от коронавируса. Ее зарегистрировали 11 августа. По данным разработчика препарата — центра Гамалеи — эффективность вакцины составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания — 100%. Первой за рубежом она зарегистрирована в Белоруссии, на данный момент также получено одобрение регуляторов по ускоренной процедуре в Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле и Парагвае. Уже начались массовые поставки препарата за рубеж.