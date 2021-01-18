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Туркмения первой в Средней Азии зарегистрировала вакцину «Спутник V»

Ведомости

Власти Туркмении первыми в Средней Азии зарегистрировали российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

«Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана», — говорится в сообщении. В РФПИ пояснили, что регистрация препарата на территории страны осуществлена «в рамках ускоренной процедуры без проведения дополнительных клинических исследований».

Туркмения стала первой страной в Средней Азии, зарегистрировавшей «Спутник V». В то же время в Казахстане в конце декабря 2020 г. уже начали производство препарата, а Узбекистан также планирует развернуть изготовление вакцины на своих мощностях после достижения окончательных договорённостей с Минпромторгом России.

«Спутник V» стала первой зарегистрированной российской вакциной от коронавируса. Ее зарегистрировали 11 августа. По данным разработчика препарата — центра Гамалеи — эффективность вакцины составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания — 100%. Первой за рубежом она зарегистрирована в Белоруссии, на данный момент также получено одобрение регуляторов по ускоренной процедуре в Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле и Парагвае. Уже начались массовые поставки препарата за рубеж.

Ранее по теме: Бразильский регулятор вернул документы по экстренному использованию вакцины «Спутник V»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных