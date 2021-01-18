Туркмения первой в Средней Азии зарегистрировала вакцину «Спутник V»

Туркмения стала первой страной в Средней Азии, зарегистрировавшей «Спутник V». В то же время в Казахстане в конце декабря 2020 г. уже начали производство препарата, а Узбекистан также планирует развернуть изготовление вакцины на своих мощностях после достижения окончательных договорённостей с Минпромторгом России.