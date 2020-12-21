В Казахстане начали производство российской вакцины «Спутник V»
В Казахстане началось производство вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщила пресс-служба премьер-министра страны Аскара Мамина.
Препарат будет производиться на Карагандинском фармацевтическом комплексе. Массовая вакцинация «Спутником V» начнется в Казахстане в феврале 2021 г. В первую очередь, по словам Мамина, на добровольной основе будут привиты медицинские работники, педагоги, студенты, сотрудники правоохранительных органов, контингент медико-социальных учреждений, а также представители групп риска с хроническими заболеваниями.
Кроме Казахстана, Россия уже договорилась о производстве вакцины «Спутник V» с Индией, Бразилией, Китаем и Южной Кореей. Изучается вопрос об использовании площадок в Германии, Франции, Сербии, Турции и Узбекистане. В целом заявки на 1,2 млрд доз российского препарата подали более 50 стран. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ведет переговоры с регуляторами 40 стран о регистрации вакцины.
«Спутник V» стала первой зарегистрированной российской вакциной от коронавируса. Ее зарегистрировали 11 августа. По данным разработчика препарата — центра Гамалеи — эффективность вакцины составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания — 100%. Ученые центра планируют запустить «лайт-версию» вакцины. Также в России зарегистрирована вторая вакцина научного центра «Вектор». Сейчас она проходит пострегистрационные испытания на добровольцах.