В Казахстане начали производство российской вакцины «Спутник V»

Кроме Казахстана, Россия уже договорилась о производстве вакцины «Спутник V» с Индией, Бразилией, Китаем и Южной Кореей. Изучается вопрос об использовании площадок в Германии, Франции, Сербии, Турции и Узбекистане. В целом заявки на 1,2 млрд доз российского препарата подали более 50 стран. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ведет переговоры с регуляторами 40 стран о регистрации вакцины.