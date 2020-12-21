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В Казахстане начали производство российской вакцины «Спутник V»

Ведомости

В Казахстане началось производство вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщила пресс-служба премьер-министра страны Аскара Мамина.

Препарат будет производиться на Карагандинском фармацевтическом комплексе. Массовая вакцинация «Спутником V» начнется в Казахстане в феврале 2021 г. В первую очередь, по словам Мамина, на добровольной основе будут привиты медицинские работники, педагоги, студенты, сотрудники правоохранительных органов, контингент медико-социальных учреждений, а также представители групп риска с хроническими заболеваниями.

Кроме Казахстана, Россия уже договорилась о производстве вакцины «Спутник V» с Индией, Бразилией, Китаем и Южной Кореей. Изучается вопрос об использовании площадок в Германии, Франции, Сербии, Турции и Узбекистане. В целом заявки на 1,2 млрд доз российского препарата подали более 50 стран. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ведет переговоры с регуляторами 40 стран о регистрации вакцины.

«Спутник V» стала первой зарегистрированной российской вакциной от коронавируса. Ее зарегистрировали 11 августа. По данным разработчика препарата — центра Гамалеи — эффективность вакцины составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания — 100%. Ученые центра планируют запустить «лайт-версию» вакцины. Также в России зарегистрирована вторая вакцина научного центра «Вектор». Сейчас она проходит пострегистрационные испытания на добровольцах.

Ранее по теме: Путин анонсировал новые российские вакцины от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных