Путин анонсировал новые российские вакцины от коронавируса
Новые вакцины от коронавируса должны появиться в России в ближайшее время, сообщил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета глав государств СНГ. Трансляция заседания велась на телеканале «Россия 24».
«Конечно, мы готовы содействовать всем странам содружества в вакцинации населения с использованием российских вакцин, имеется в виду и »Спутник V», и »ЭпиВакКорона». И в ближайшее время должны появиться другие наши вакцины», — сказал Путин.
Первая российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа. Она разработана в центре им. Гамалеи. Эффективность вакцины составила 95%, против тяжелых случаев заболевания — 100%. Также в России зарегистрирована вторая вакцина научного центра «Вектор» «ЭпиВакКорона». Сейчас она проходит пострегистрационные испытания на добровольцах 18-60 лет и группе участников старше 60 лет.
Накануне в ходе ежегодной пресс-конференции Путин заявил о разработке «лайт-версии» вакцины «Спутник V». Директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург объяснял, что вакцина будет представлять собой первый компонент «Спутник V». Иммунитет после прививки выработается в течение трех недель и будет защищать от коронавируса в течение трех-четырех месяцев.