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Более 100 000 жителей Москвы прошли вакцинацию за сутки

Ведомости

За прошедшие сутки в Москве вакцинацию от коронавируса прошли 105 000 человек, сообщил мэр столицы Сергей Собянин, слова которого приводит «РИА Новости». Эту цифру он охарактеризовал как «астрономическую».

«Количество людей, которые вакцинируются в Москве, нарастает с каждым днем. За прошедшие сутки было вакцинировано первым и вторым компонентом 105 000, это астрономическая сумма. И, конечно, это требует ввода дополнительных мощностей», — сказал Собянин.

Московский мэр напомнил, что ранее были открыты два пункта вакцинации мигрантов в Сахарово и в «Садоводе». Их мощность составляет около 4000 человек в сутки, но этого, по словам Собянина, оказалось крайне мало.

«Поэтому сегодня мы открываем центр вакцинации, я думаю, что это один из крупнейших в мире, общая мощность его составляет около 15 000 человек в сутки, это в два с половиной раза больше, чем мы открыли в Гостином Дворе», — сказал мэр в ходе открытия центра вакцинации в «Лужниках».

Получить вакцину от коронавируса в этом центре смогут все желающие, добавил он.

«Если раньше мы прививали мигрантов организованно, только через предприятия и организации, то сегодня мы приглашаем всех желающих в этот прекрасный центр, который оборудован и возможностью оплатить вакцину, если это мигранты, плюс пройти первичный осмотр у врача и получить вакцинацию. Так что добро пожаловать в "Лужники", — добавил Собянин.

15 июня главный государственный санитарный врач по Москве Елена Андреева подписала постановление об обязательной вакцинации от COVID-19 сотрудников сфер торговли, общественного питания, развлечений, здравоохранения, образования и прочих услуг. Главы организаций обязаны привить не менее 60% от общей численности работников.

Кроме того, с 28 июня московские заведения общепита можно посещать только при наличии QR-кода. Он предоставляется людям, которые сделали прививку от коронавируса, получили отрицательный ПЦР-тест или переболели COVID-19 менее полугода назад. До 12 июля без QR-кода можно посещать летние кафе и веранды.

Ранее по теме: В Москве назвали число отчитавшихся о вакцинации 60% сотрудников компаний

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных