Более 100 000 жителей Москвы прошли вакцинацию за сутки

«Поэтому сегодня мы открываем центр вакцинации, я думаю, что это один из крупнейших в мире, общая мощность его составляет около 15 000 человек в сутки, это в два с половиной раза больше, чем мы открыли в Гостином Дворе», — сказал мэр в ходе открытия центра вакцинации в «Лужниках».