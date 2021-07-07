Более 100 000 жителей Москвы прошли вакцинацию за сутки
За прошедшие сутки в Москве вакцинацию от коронавируса прошли 105 000 человек, сообщил мэр столицы Сергей Собянин, слова которого приводит «РИА Новости». Эту цифру он охарактеризовал как «астрономическую».
«Количество людей, которые вакцинируются в Москве, нарастает с каждым днем. За прошедшие сутки было вакцинировано первым и вторым компонентом 105 000, это астрономическая сумма. И, конечно, это требует ввода дополнительных мощностей», — сказал Собянин.
Московский мэр напомнил, что ранее были открыты два пункта вакцинации мигрантов в Сахарово и в «Садоводе». Их мощность составляет около 4000 человек в сутки, но этого, по словам Собянина, оказалось крайне мало.
«Поэтому сегодня мы открываем центр вакцинации, я думаю, что это один из крупнейших в мире, общая мощность его составляет около 15 000 человек в сутки, это в два с половиной раза больше, чем мы открыли в Гостином Дворе», — сказал мэр в ходе открытия центра вакцинации в «Лужниках».
Получить вакцину от коронавируса в этом центре смогут все желающие, добавил он.
«Если раньше мы прививали мигрантов организованно, только через предприятия и организации, то сегодня мы приглашаем всех желающих в этот прекрасный центр, который оборудован и возможностью оплатить вакцину, если это мигранты, плюс пройти первичный осмотр у врача и получить вакцинацию. Так что добро пожаловать в "Лужники", — добавил Собянин.
15 июня главный государственный санитарный врач по Москве Елена Андреева подписала постановление об обязательной вакцинации от COVID-19 сотрудников сфер торговли, общественного питания, развлечений, здравоохранения, образования и прочих услуг. Главы организаций обязаны привить не менее 60% от общей численности работников.
Кроме того, с 28 июня московские заведения общепита можно посещать только при наличии QR-кода. Он предоставляется людям, которые сделали прививку от коронавируса, получили отрицательный ПЦР-тест или переболели COVID-19 менее полугода назад. До 12 июля без QR-кода можно посещать летние кафе и веранды.