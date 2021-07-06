В Москве назвали число отчитавшихся о вакцинации 60% сотрудников компаний

Ранее сегодня мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о грантах из бюджета для первых 100 предприятий столицы, которые вакцинируют от коронавируса минимум 60% сотрудников. Размер одной выплаты составит 100% налога на доходы физических лиц (НДФЛ), уплаченного организацией в предшествующий год. Однако она не будет превышать 5 млн руб.