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В Москве назвали число отчитавшихся о вакцинации 60% сотрудников компаний

Ведомости

Примерно 2500 московских компаний сообщили, что провели вакцинацию 60% сотрудников от COVID-19, сообщил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

«Около 2500 московских компаний направили на mos.ru сведения о вакцинации против нового коронавируса 60% персонала», — сказал он агентству «РИА Новости».

Ранее сегодня мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о грантах из бюджета для первых 100 предприятий столицы, которые вакцинируют от коронавируса минимум 60% сотрудников. Размер одной выплаты составит 100% налога на доходы физических лиц (НДФЛ), уплаченного организацией в предшествующий год. Однако она не будет превышать 5 млн руб.

15 июня главный государственный санитарный врач по Москве Елена Андреева подписала постановление об обязательной вакцинации от COVID-19 сотрудников сфер торговли, общественного питания, развлечений, здравоохранения, образования и прочих услуг. Главы организаций обязаны привить не менее 60% от общей численности работников. Первую дозу одного из доступных препаратов сотрудники должны получить до 15 июля, а вторую — до 15 августа.

Ранее по теме: Собянин подписал постановление о поощрении бизнеса за вакцинацию сотрудников

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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