В Москве назвали число отчитавшихся о вакцинации 60% сотрудников компаний
Примерно 2500 московских компаний сообщили, что провели вакцинацию 60% сотрудников от COVID-19, сообщил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.
«Около 2500 московских компаний направили на mos.ru сведения о вакцинации против нового коронавируса 60% персонала», — сказал он агентству «РИА Новости».
Ранее сегодня мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о грантах из бюджета для первых 100 предприятий столицы, которые вакцинируют от коронавируса минимум 60% сотрудников. Размер одной выплаты составит 100% налога на доходы физических лиц (НДФЛ), уплаченного организацией в предшествующий год. Однако она не будет превышать 5 млн руб.
15 июня главный государственный санитарный врач по Москве Елена Андреева подписала постановление об обязательной вакцинации от COVID-19 сотрудников сфер торговли, общественного питания, развлечений, здравоохранения, образования и прочих услуг. Главы организаций обязаны привить не менее 60% от общей численности работников. Первую дозу одного из доступных препаратов сотрудники должны получить до 15 июля, а вторую — до 15 августа.