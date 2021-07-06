Собянин подписал постановление о поощрении бизнеса за вакцинацию сотрудников

Кроме того, по решению московского правительства, рестораны, кафе и другие организации общепита, которые соблюдают требования по использованию QR-кодов для допуска посетителей в заведения, получат гранты на компенсацию расходов по уплате коммунальных услуг. Их размер составит 100% от затрат на эти цели в III квартале текущего года. Сами выплаты компании получат уже в IV квартале.