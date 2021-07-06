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Собянин подписал постановление о поощрении бизнеса за вакцинацию сотрудников

Ведомости

100 организаций Москвы, которые первыми выполнили требование правительства города по вакцинации как минимум 60% сотрудников от коронавируса, получат гранты из бюджета столицы. Такое постановление подписал мэр города Сергей Собянин, сообщила его пресс-служба.

«Размер гранта первым 100 организациям, завершившим вакцинацию 60% работников, составит 100% налога на доходы физических лиц (НДФЛ), уплаченного организацией в предшествующие 12 месяцев, но не более 5 млн руб.», — рассказали там.

Так, одна половина всех грантов предназначена для субъектов малого и среднего предпринимательства, а другая — для прочих участников предпринимательской деятельности.

Кроме того, по решению московского правительства, рестораны, кафе и другие организации общепита, которые соблюдают требования по использованию QR-кодов для допуска посетителей в заведения, получат гранты на компенсацию расходов по уплате коммунальных услуг. Их размер составит 100% от затрат на эти цели в III квартале текущего года. Сами выплаты компании получат уже в IV квартале.

15 июня главный государственный санитарный врач по Москве Елена Андреева подписала постановление об обязательной вакцинации от COVID-19 сотрудников сфер торговли, общественного питания, развлечений, здравоохранения, образования и прочих услуг. Главы организаций обязаны привить не менее 60% от общей численности работников.

Кроме того, с 28 июня московские заведения общепита можно посещать только при наличии QR-кода. Он предоставляется людям, которые сделали прививку от коронавируса, получили отрицательный ПЦР-тест или переболели COVID-19 менее полугода назад. До 12 июля без QR-кода можно посещать летние кафе и веранды.

Ранее по теме: Москвичи смогут получить QR-код для посещения ресторанов по СМС

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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