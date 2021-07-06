Собянин подписал постановление о поощрении бизнеса за вакцинацию сотрудников
100 организаций Москвы, которые первыми выполнили требование правительства города по вакцинации как минимум 60% сотрудников от коронавируса, получат гранты из бюджета столицы. Такое постановление подписал мэр города Сергей Собянин, сообщила его пресс-служба.
«Размер гранта первым 100 организациям, завершившим вакцинацию 60% работников, составит 100% налога на доходы физических лиц (НДФЛ), уплаченного организацией в предшествующие 12 месяцев, но не более 5 млн руб.», — рассказали там.
Так, одна половина всех грантов предназначена для субъектов малого и среднего предпринимательства, а другая — для прочих участников предпринимательской деятельности.
Кроме того, по решению московского правительства, рестораны, кафе и другие организации общепита, которые соблюдают требования по использованию QR-кодов для допуска посетителей в заведения, получат гранты на компенсацию расходов по уплате коммунальных услуг. Их размер составит 100% от затрат на эти цели в III квартале текущего года. Сами выплаты компании получат уже в IV квартале.
15 июня главный государственный санитарный врач по Москве Елена Андреева подписала постановление об обязательной вакцинации от COVID-19 сотрудников сфер торговли, общественного питания, развлечений, здравоохранения, образования и прочих услуг. Главы организаций обязаны привить не менее 60% от общей численности работников.
Кроме того, с 28 июня московские заведения общепита можно посещать только при наличии QR-кода. Он предоставляется людям, которые сделали прививку от коронавируса, получили отрицательный ПЦР-тест или переболели COVID-19 менее полугода назад. До 12 июля без QR-кода можно посещать летние кафе и веранды.