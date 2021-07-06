Москвичи смогут получить QR-код для посещения ресторанов по СМС

С 28 июня кафе и рестораны Москвы можно посещать только при наличии QR-кода. Код могут получить люди, которые сделали прививку, получили отрицательный ПЦР-тест и переболели коронавирусом менее полугода назад. До 12 июля без QR-кода можно посещать летние кафе и веранды.