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Москвичи смогут получить QR-код для посещения ресторанов по СМС

Ведомости

Жители Москвы могут оставить свой номер телефона и номер СНИЛС при вакцинации от коронавируса, после второй прививки QR-код для посещения кафе и ресторанов им пришлют в СМС, сообщил оперштаб Москвы.

«Москвичам рекомендуется при вакцинации от COVID-19 оставлять номер телефона и номер СНИЛС. Тем, кто оставил свой номер телефона, после введения второго компонента в случае двухкомпонентной вакцины или после завершения вакцинации однокомпонентной, например "Спутником лайт", придет ссылка на QR-код по СМС», — говорится в сообщении.

Номер СНИЛС нужен, чтобы получить QR-код на федеральных порталах. В оперштабе посоветовали при вакцинации проверять свои данные на ошибки, чтобы потом легко получить код любым способом. Также в Москве началась рассылка СМС об отрицательном результате ПЦР-теста со ссылкой на код.

С 28 июня кафе и рестораны Москвы можно посещать только при наличии QR-кода. Код могут получить люди, которые сделали прививку, получили отрицательный ПЦР-тест и переболели коронавирусом менее полугода назад. До 12 июля без QR-кода можно посещать летние кафе и веранды.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных