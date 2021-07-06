Москвичи смогут получить QR-код для посещения ресторанов по СМС
Жители Москвы могут оставить свой номер телефона и номер СНИЛС при вакцинации от коронавируса, после второй прививки QR-код для посещения кафе и ресторанов им пришлют в СМС, сообщил оперштаб Москвы.
«Москвичам рекомендуется при вакцинации от COVID-19 оставлять номер телефона и номер СНИЛС. Тем, кто оставил свой номер телефона, после введения второго компонента в случае двухкомпонентной вакцины или после завершения вакцинации однокомпонентной, например "Спутником лайт", придет ссылка на QR-код по СМС», — говорится в сообщении.
Номер СНИЛС нужен, чтобы получить QR-код на федеральных порталах. В оперштабе посоветовали при вакцинации проверять свои данные на ошибки, чтобы потом легко получить код любым способом. Также в Москве началась рассылка СМС об отрицательном результате ПЦР-теста со ссылкой на код.
С 28 июня кафе и рестораны Москвы можно посещать только при наличии QR-кода. Код могут получить люди, которые сделали прививку, получили отрицательный ПЦР-тест и переболели коронавирусом менее полугода назад. До 12 июля без QR-кода можно посещать летние кафе и веранды.