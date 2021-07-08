Доля ведущих здоровый образ жизни россиян сократилась на четверть в пандемию

Аналитики отметили, что доля людей, которые ведут нездоровый образ жизни, также сократилась на треть – 50,1% в 2019 г., 33,5% в 2020 г. «По сути, россияне стали стремиться к золотой середине — не сильно себя ограничивали, но и не позволяли себе лишнего. В зону «удовлетворительного» ЗОЖ в 2020 г. перешли около 20 млн закоренелых противников здорового образа жизни», — говорится в исследовании.