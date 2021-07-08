Доля ведущих здоровый образ жизни россиян сократилась на четверть в пандемию
Доля россиян, которые ведут здоровый образ жизни, в 2020 г. сократилась на четверть, сообщил РБК со ссылкой на исследование международной аудиторско-консалтинговой сети «Финэкспертиза». В 2019 г. ЗОЖ придерживались 12% россиян старше 15 лет, или 14,5 млн человек. В 2020 г. показатель составил 8,9%, или 10,8 млн человек.
Исследование проводилось в августе-сентябре 2020 г., в нем приняли участие 60 000 домохозяйств.
Аналитики отметили, что доля людей, которые ведут нездоровый образ жизни, также сократилась на треть – 50,1% в 2019 г., 33,5% в 2020 г. «По сути, россияне стали стремиться к золотой середине — не сильно себя ограничивали, но и не позволяли себе лишнего. В зону «удовлетворительного» ЗОЖ в 2020 г. перешли около 20 млн закоренелых противников здорового образа жизни», — говорится в исследовании.
В прошлом году число приверженцев ЗОЖ сократилось в 55 регионах России. Наибольшее сокращение зафиксировано в Ненецком АО (-100%) и в Магаданской области (-99%). Увеличение показателя выявили в 30 регионах страны. Самая большая динамика зарегистрирована в Северной Осетии – показатель вырос в шесть раз.
В исследовании отмечается, что в 2020 г. число приверженцев ЗОЖ сократилось преимущественно за счет женщин. В 2019 г. их было в 2,3 раза больше, чем мужчин, в 2020 г. – в 1,3 раза больше.
Наибольшая доля любителей ЗОЖ в 2020 г. была в Севастополе, Северной Осетии, Татарстане. Самые низкие показатели зафиксированы в Ненецком АО, Магаданской области, Чукотском АО, Туве, Калужской области, Якутии, Кемеровской области, Республике Алтай, Бурятии и Тверской области. В Москве доля людей, придерживающихся здорового образа жизни, составляет 6,6%, в Санкт-Петербурге – 7,9%.