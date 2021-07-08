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Эксперт сообщил о риске возникновения суперштамма коронавируса

Ведомости

Ученые не исключают, что может появиться суперштамм коронавируса, который потребует нового метода лечения и новой вакцины, сообщил в эфире радио Sputnik доктор медицинских наук, эксперт по биологической безопасности Николай Дурманов. Суперштамма, по его словам, пока нет, но его появление можно предотвратить.

«Лучшая гарантия от возникновения новых суперштаммов, которые надо будет иначе лечить и нужны будут другие вакцины, это вакцинация сейчас теми вакцинами, что есть», — рассказал Дурманов.

По его словам, если получится ограничить возможность появления новых штаммов, не возникнет новая волна коронавируса. «Появление новой мутантной формы означает, что вирус немного изменился и стал более заразным и, что самое главное, вакцины против прежних вариантов вируса и антитела, которые образовались у переболевших, на новые варианты будут по-прежнему действовать, но уже слабей», — отметил Дурманов.

В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «Эпиваккорона», «Ковивак» и «Спутник лайт». В некоторых регионах введена обязательная вакцинация для сотрудников сфер торговли и услуг. В Москве работодатели должны привить от коронавируса 60% сотрудников к 15 августа.

Ранее гендиректор Центра им. Чумакова Айдар Ишмухаметов заявил, что вакцина «Ковивак» эффективна против штамма коронавируса «дельта». Индийский, или «дельта», штамм вируса был обнаружен в Индии в октябре прошлого года. Сейчас, по словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, этот штамм является основной причиной вспышки заболеваемости COVID-19 в столице.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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