Эксперт сообщил о риске возникновения суперштамма коронавируса
Ученые не исключают, что может появиться суперштамм коронавируса, который потребует нового метода лечения и новой вакцины, сообщил в эфире радио Sputnik доктор медицинских наук, эксперт по биологической безопасности Николай Дурманов. Суперштамма, по его словам, пока нет, но его появление можно предотвратить.
«Лучшая гарантия от возникновения новых суперштаммов, которые надо будет иначе лечить и нужны будут другие вакцины, это вакцинация сейчас теми вакцинами, что есть», — рассказал Дурманов.
По его словам, если получится ограничить возможность появления новых штаммов, не возникнет новая волна коронавируса. «Появление новой мутантной формы означает, что вирус немного изменился и стал более заразным и, что самое главное, вакцины против прежних вариантов вируса и антитела, которые образовались у переболевших, на новые варианты будут по-прежнему действовать, но уже слабей», — отметил Дурманов.
В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «Эпиваккорона», «Ковивак» и «Спутник лайт». В некоторых регионах введена обязательная вакцинация для сотрудников сфер торговли и услуг. В Москве работодатели должны привить от коронавируса 60% сотрудников к 15 августа.
Ранее гендиректор Центра им. Чумакова Айдар Ишмухаметов заявил, что вакцина «Ковивак» эффективна против штамма коронавируса «дельта». Индийский, или «дельта», штамм вируса был обнаружен в Индии в октябре прошлого года. Сейчас, по словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, этот штамм является основной причиной вспышки заболеваемости COVID-19 в столице.