Эксперт сообщил о риске возникновения суперштамма коронавируса

По его словам, если получится ограничить возможность появления новых штаммов, не возникнет новая волна коронавируса. «Появление новой мутантной формы означает, что вирус немного изменился и стал более заразным и, что самое главное, вакцины против прежних вариантов вируса и антитела, которые образовались у переболевших, на новые варианты будут по-прежнему действовать, но уже слабей», — отметил Дурманов.