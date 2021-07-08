В Москве простились с Владимиром Меньшовым

Он также снял ряд известных советских и российских фильмов, среди которых «Любовь и голуби» (1984), «Ширли-Мырли» (1995), «Кадриль» (1999), «Китайский сервиз» (1999) и другие. Как актер он исполнил множество ролей в известных фильмах, среди которых «Ночной дозор» и «Дневной дозор», «Ликвидация», «Курьер», «Каникулы строгого режима», телесериал «Екатерина» и др.