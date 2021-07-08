В Москве простились с Владимиром Меньшовым
Прощание с народным артистом РСФСР, актером и режиссером Владимиром Меньшовым началось в Центральном доме кинематографистов, сообщил ТАСС.
Официально прощание началось в 11:00 в Большом зале Дома кино. Позднее сегодня артиста похоронят на Новодевичьем кладбище.
Владимир Меньшов скончался 5 июля на 82-м году жизни от последствий перенесенной коронавирусной инфекции. В конце июня Меньшова вместе с женой, актрисой Верой Алентовой, доставили в больницу с COVID-19.
Меньшов является лауреатом премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» за картину «Москва слезам не верит» (1981). Актриса Вера Алентова, его супруга, сыграла в фильме главную роль. У Меньшова есть дочь — актриса и телеведущая Юлия Меньшова.
Он также снял ряд известных советских и российских фильмов, среди которых «Любовь и голуби» (1984), «Ширли-Мырли» (1995), «Кадриль» (1999), «Китайский сервиз» (1999) и другие. Как актер он исполнил множество ролей в известных фильмах, среди которых «Ночной дозор» и «Дневной дозор», «Ликвидация», «Курьер», «Каникулы строгого режима», телесериал «Екатерина» и др.