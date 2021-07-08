В Москве разрешили посещать летние веранды без QR-кода до 1 августа

С 28 июня кафе и рестораны Москвы можно посещать только при наличии QR-кода. Его могут получить люди, сделавшие прививку от коронавируса, переболевшие им меньше полугода назад или получившие отрицательный ПЦР-тест. Ограничение для посетителей летних веранд должно было заработать с 12 июля. Планировалось, что с этого дня попасть на веранды можно будет только с QR-кодом, подтверждающим завершение вакцинации или перенесенный в последние полгода COVID-19.