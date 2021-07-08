В Москве разрешили посещать летние веранды без QR-кода до 1 августа
Летние кафе и веранды в Москве смогут обслуживать посетителей без QR-кода до 1 августа включительно, сообщил мэр города Сергей Собянин. Ранее было разрешено посещать веранды без кода до 12 июля.
«Это решение поддержит и рестораны, и туристическую отрасль в целом, и просто москвичей, которые пока не успели завершить вакцинацию», — отметил Собянин.
По его словам, ситуация с коронавирусом в Москве в последние дни стабилизируется. Количество новых случаев заражения и госпитализаций все еще на высоком уровне, но показатели снизились по сравнению с пиковыми значениями. Также москвичи стали активнее вакцинироваться: около 100 000 человек в день. В связи с этим власти города могут не вводить новые ограничения и разрешить работу некоторых городских объектов на открытом воздухе.
С 28 июня кафе и рестораны Москвы можно посещать только при наличии QR-кода. Его могут получить люди, сделавшие прививку от коронавируса, переболевшие им меньше полугода назад или получившие отрицательный ПЦР-тест. Ограничение для посетителей летних веранд должно было заработать с 12 июля. Планировалось, что с этого дня попасть на веранды можно будет только с QR-кодом, подтверждающим завершение вакцинации или перенесенный в последние полгода COVID-19.