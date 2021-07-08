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В Москве разрешили посещать летние веранды без QR-кода до 1 августа

Ведомости

Летние кафе и веранды в Москве смогут обслуживать посетителей без QR-кода до 1 августа включительно, сообщил мэр города Сергей Собянин. Ранее было разрешено посещать веранды без кода до 12 июля.

«Это решение поддержит и рестораны, и туристическую отрасль в целом, и просто москвичей, которые пока не успели завершить вакцинацию», — отметил Собянин.

По его словам, ситуация с коронавирусом в Москве в последние дни стабилизируется. Количество новых случаев заражения и госпитализаций все еще на высоком уровне, но показатели снизились по сравнению с пиковыми значениями. Также москвичи стали активнее вакцинироваться: около 100 000 человек в день. В связи с этим власти города могут не вводить новые ограничения и разрешить работу некоторых городских объектов на открытом воздухе.

С 28 июня кафе и рестораны Москвы можно посещать только при наличии QR-кода. Его могут получить люди, сделавшие прививку от коронавируса, переболевшие им меньше полугода назад или получившие отрицательный ПЦР-тест. Ограничение для посетителей летних веранд должно было заработать с 12 июля. Планировалось, что с этого дня попасть на веранды можно будет только с QR-кодом, подтверждающим завершение вакцинации или перенесенный в последние полгода COVID-19.

Ранее по теме: Московские рестораны опустели после введения системы QR-кодов. Фотогалерея

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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