Пилоты упавшего на Ямале самолета выжили

Ранее МЧС сообщило, что частный двухместный самолет, вылетевший сегодня в 10:00 (мск) из села Толька Красноселькупского района для мониторинга лесопожарной обстановки, пропал с радаров. На его поиски из Нижневартовска вылетел самолет Ан-26 со спасателями на борту.