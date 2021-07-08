Пилоты упавшего на Ямале самолета выжили
В Красноселькупском районе Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) упал частный двухместный самолет, спасатели обнаружили место его падения и задымление. Оба пилота живы, сообщили в пресс-службе МЧС.
«Два человека находившихся на борту самолета обнаружены живыми. С помощью вертолета МИ-8 пострадавшие будут эвакуированы в лечебное учреждение», — говорится в сообщении.
Ранее МЧС сообщило, что частный двухместный самолет, вылетевший сегодня в 10:00 (мск) из села Толька Красноселькупского района для мониторинга лесопожарной обстановки, пропал с радаров. На его поиски из Нижневартовска вылетел самолет Ан-26 со спасателями на борту.
Позже спасатели обнаружили летательный аппарат, задымление и человека рядом с самолетом, показывающего знаки рукой. Причина аварии пока не сообщалась.