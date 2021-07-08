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Пилоты упавшего на Ямале самолета выжили

Ведомости

В Красноселькупском районе Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) упал частный двухместный самолет, спасатели обнаружили место его падения и задымление. Оба пилота живы, сообщили в пресс-службе МЧС.

«Два человека находившихся на борту самолета обнаружены живыми. С помощью вертолета МИ-8 пострадавшие будут эвакуированы в лечебное учреждение», — говорится в сообщении.

Ранее МЧС сообщило, что частный двухместный самолет, вылетевший сегодня в 10:00 (мск) из села Толька Красноселькупского района для мониторинга лесопожарной обстановки, пропал с радаров. На его поиски из Нижневартовска вылетел самолет Ан-26 со спасателями на борту.

Позже спасатели обнаружили летательный аппарат, задымление и человека рядом с самолетом, показывающего знаки рукой. Причина аварии пока не сообщалась.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных