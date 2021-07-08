Путин успокоил расплакавшегося во время видеоконференции с ним пятиклассника
Президент России Владимир Путин в прямом эфире успокоил пятиклассника Даниила Галстяна, который расплакался от волнения, когда рассказывал главе государства о своем проекте в рамках конкурса «Большая перемена». Трансляция мероприятия велась на телеканале «Россия 24».
«Все хорошо, Даниил. Наверняка мама и папа тебя слышат. И то, что ты так переживаешь, с такой душой сейчас говоришь о том, что ты делаешь, подчеркивает лишний раз твое доброе отношение к своим близким. Это очень хорошо. Ты не стесняйся этих слез, не надо стесняться. Все хорошо», — сказал президент.
Даниил является финалистом «Большой перемены» в направлении «Предпринимай». Его проект называется «Школа аристократов», в которой мальчики и девочки учатся отдельно. По словам пятиклассника, цель заведения — воспитать в первых дух, а вторым помочь «стать милее», ведь девочки — «это источник любви, верности и всего мира так же, как и мальчики».
По плану Даниила, дети разных полов будут жить и учиться в отдельных корпусах. Встречаться они смогут в столовых или во время общей деятельности.
Путин в ответ указал школьнику на мнение специалистов, которые утверждают, что мальчикам и девочкам лучше учиться вместе.
«Специалисты сегодняшнего дня считают, что лучше, если девочки и мальчики вместе учатся, если их не разделяют, потому что они с большим уважением начинают относиться друг к другу, помогать друг другу в конкретной текущей работе», — сказал президент.
Конкурс «Большая перемена» является проектом всероссийского уровня. В этом году к нему допустили как учеников 8-10 классов, так и 5-7 классов. Цель конкурса — помочь школьникам проявить себя в разных направлениях и найти свои сильные стороны. Участие в мероприятии приняли свыше 1 млн человек.