Путин успокоил расплакавшегося во время видеоконференции с ним пятиклассника

«Все хорошо, Даниил. Наверняка мама и папа тебя слышат. И то, что ты так переживаешь, с такой душой сейчас говоришь о том, что ты делаешь, подчеркивает лишний раз твое доброе отношение к своим близким. Это очень хорошо. Ты не стесняйся этих слез, не надо стесняться. Все хорошо», — сказал президент.