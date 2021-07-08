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Путин разрешил возобновить полеты на курорты Египта

Ведомости

Президент России Владимир Путин отменил запрет на осуществление пассажирских перелетов из России в курортные города Египта. Соответствующий указ президента опубликован на портале правовой информации. Документ, подписанный президентом, отменяет указ 2015 г., запрещавший авиасообщение с египетскими курортами.

Новый указ президента также отменяет адресованную туроператорам и турагентам рекомендацию воздерживаться от продажи россиянам путевок на курорты Египта, которая была введена в 2015 г.

О том, что Москва и Каир достигли «принципиальной договоренности» о возвращении чартеров, в феврале сообщило министерство гражданской авиации Египта. В апреле этого года МИД России анонсировал возвращение чартерных рейсов в Египет. 

Россия запретила чартерные рейсы на египетские курорты Красного моря в ноябре 2015 г. после взрыва в небе над Синайским полуостровом российского самолета А321 «Когалымавиа», следовавшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. Тогда погибли 224 человека. После этого российская сторона заявила, что для возобновления чартеров аэропорты Египта должны соответствовать определенным критериям безопасности.

Ранее по теме: МИД анонсировал возобновление чартерных рейсов на курорты Египта

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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