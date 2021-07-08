Путин разрешил возобновить полеты на курорты Египта
Президент России Владимир Путин отменил запрет на осуществление пассажирских перелетов из России в курортные города Египта. Соответствующий указ президента опубликован на портале правовой информации. Документ, подписанный президентом, отменяет указ 2015 г., запрещавший авиасообщение с египетскими курортами.
Новый указ президента также отменяет адресованную туроператорам и турагентам рекомендацию воздерживаться от продажи россиянам путевок на курорты Египта, которая была введена в 2015 г.
О том, что Москва и Каир достигли «принципиальной договоренности» о возвращении чартеров, в феврале сообщило министерство гражданской авиации Египта. В апреле этого года МИД России анонсировал возвращение чартерных рейсов в Египет.
Россия запретила чартерные рейсы на египетские курорты Красного моря в ноябре 2015 г. после взрыва в небе над Синайским полуостровом российского самолета А321 «Когалымавиа», следовавшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. Тогда погибли 224 человека. После этого российская сторона заявила, что для возобновления чартеров аэропорты Египта должны соответствовать определенным критериям безопасности.