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МИД анонсировал возобновление чартерных рейсов на курорты Египта

Ведомости

Чартерные рейсы из России на египетские курорты Хургада и Шарм-эш-Шейх возобновятся в ближайшее время, сообщил журналистам спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов.

«Все идет по плану, думаю, что скоро. Объявят, это уже объявление будет на другом уровне. Думаю, что практически все уже предрешено», — сказал он (цитата по «Интерфакс»).

Богданов отметил, что во время визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Египет удалось достичь предварительной договоренности по данному вопросу. При этом источник агентства ТАСС в авиационных кругах рассказал, что до конца майских праздников такие полеты открыты не будут.

О том, что Москва и Каир достигли «принципиальной договоренности» о возвращении чартеров ранее, в феврале, сообщило министерство гражданской авиации Египта. Точная дата возобновления такого авиасообщения была не определена, однако изначально говорилось о марте этого года.

Россия запретила чартерные рейсы на египетские курорты Красного моря в ноябре 2015 г. после взрыва в небе над Синайским полуостровом российского самолета А321 «Когалымавиа», следовавшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. Тогда погибли 224 человека.

Ранее по теме: Россия и Египет договорились о возобновлении чартерного авиасообщения

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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