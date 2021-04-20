МИД анонсировал возобновление чартерных рейсов на курорты Египта
Чартерные рейсы из России на египетские курорты Хургада и Шарм-эш-Шейх возобновятся в ближайшее время, сообщил журналистам спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов.
«Все идет по плану, думаю, что скоро. Объявят, это уже объявление будет на другом уровне. Думаю, что практически все уже предрешено», — сказал он (цитата по «Интерфакс»).
Богданов отметил, что во время визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Египет удалось достичь предварительной договоренности по данному вопросу. При этом источник агентства ТАСС в авиационных кругах рассказал, что до конца майских праздников такие полеты открыты не будут.
О том, что Москва и Каир достигли «принципиальной договоренности» о возвращении чартеров ранее, в феврале, сообщило министерство гражданской авиации Египта. Точная дата возобновления такого авиасообщения была не определена, однако изначально говорилось о марте этого года.
Россия запретила чартерные рейсы на египетские курорты Красного моря в ноябре 2015 г. после взрыва в небе над Синайским полуостровом российского самолета А321 «Когалымавиа», следовавшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. Тогда погибли 224 человека.