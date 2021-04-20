МИД анонсировал возобновление чартерных рейсов на курорты Египта

Богданов отметил, что во время визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Египет удалось достичь предварительной договоренности по данному вопросу. При этом источник агентства ТАСС в авиационных кругах рассказал, что до конца майских праздников такие полеты открыты не будут.