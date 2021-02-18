Россия и Египет договорились о возобновлении чартерного авиасообщения
Москва и Каир достигли принципиального соглашения о возобновлении чартерного сообщения между Россией и египетскими курортами, сообщает ТАСС со ссылкой на министерство гражданской авиации Египта.
«Достигнута принципиальная договоренность о возвращении чартеров, но точная дата еще не определена. Необходимы техническое согласование и организация логистики для определения даты первого полета», — говорится в сообщении.
При этом агентство подчеркивает, что официального подтверждения этой информации от российской стороны пока не поступало.
Согласно сообщению египетского ведомства, речь идет о возобновлении чартерного авиасообщения между российскими городами и курортами Шарм-эш-Шейха и Хургады. Оно может состояться в марте.
Россия с 27 марта 2020 г. приостановила международные перелеты со всеми странами мира из-за пандемии коронавируса. С августа того же года воздушное сообщение начало возобновляться, первые регулярные рейсы начались в сентябре. В конце 2020 г. Росавиация допустила российские авиакомпании к 169 международным маршрутам.