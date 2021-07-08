Путин принял участие в открытии заключительного участка ЦКАД
Президент России Владимир Путин совершил поездку по новому сегменту ЦКАД на автомобиле и принял участие в его открытии, сообщает пресс-служба Кремля.
«Из центрального пункта управления ЦКАД Владимир Путин наблюдал за запуском движения по заключительному участку магистрали, с вводом которого проезд по трассе стал доступен на всем протяжении автодорожного кольца», — говорится в сообщении Кремля.
Помимо этого глава государства предложил наделить «Автодор» правом освоения территорий, которые прилегают к строящимся дорогам.
«Что касается экономики, то если бы с самого начала, сразу бы осваивали прилегающие территории, то было бы более эффективно. Мне кажется, "Автодору" надо дать право заниматься этой работой», — сказал Путин, слова которого передает ТАСС.
Трасса проходит по территории Подмосковья и пересекает 13 федеральных дорог. Ее протяженность составляет 336 км, из них 260 км будут эксплуатироваться на платной основе.