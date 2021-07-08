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Путин принял участие в открытии заключительного участка ЦКАД

Ведомости

Президент России Владимир Путин совершил поездку по новому сегменту ЦКАД на автомобиле и принял участие в его открытии, сообщает пресс-служба Кремля.

«Из центрального пункта управления ЦКАД Владимир Путин наблюдал за запуском движения по заключительному участку магистрали, с вводом которого проезд по трассе стал доступен на всем протяжении автодорожного кольца», — говорится в сообщении Кремля.

Помимо этого глава государства предложил наделить «Автодор» правом освоения территорий, которые прилегают к строящимся дорогам.

«Что касается экономики, то если бы с самого начала, сразу бы осваивали прилегающие территории, то было бы более эффективно. Мне кажется, "Автодору" надо дать право заниматься этой работой», — сказал Путин, слова которого передает ТАСС.

Трасса проходит по территории Подмосковья и пересекает 13 федеральных дорог. Ее протяженность составляет 336 км, из них 260 км будут эксплуатироваться на платной основе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных