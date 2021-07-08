В Швеции разбился самолет с девятью людьми на борту
Самолет с девятью людьми на борту разбился недалеко от шведского города Эребру, сообщает Euronews со ссылкой на местные СМИ.
«Это самолет для парашютистов, он разбился после взлета», — рассказали в координационном центре спасателей.
Как отмечает издание, инцидент произошел рядом с аэропортом города Эребру. В полиции Швеции заявили, что в авиакатастрофе погибло несколько человек.
«Это очень серьезный инцидент. Несколько человек погибли», — заявили в полиции Швеции.