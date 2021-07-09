В Краснодарском крае ввели обязательную вакцинацию для туристов
Все туристы, прибывающие в Краснодарский край с 1 августа, должны иметь в день приезда отрицательный ПЦР-тест, а также сделать прививку от коронавируса в течение трех дней по прибытии. Об этом заявил губернатор Вениамин Кондратьев.
Он отметил, что в последние две недели на Кубани фиксируется рост заболеваемости, причем 5 июля достигнут максимум с начала пандемии (204 случая), поэтому в таких условиях «на первый план выходит вакцинация». «С 1 августа можно будет приехать на курорты края с отрицательным ПЦР-тестом, но отдыхающие должны будут привиться в течение трех дней со дня заселения», — написал Кондратьев в своем Telegram, пояснив, что соответствующее решение принято совместно с вице-премьером Татьяной Голиковой.
«Вакциной мы обеспечим. Уже направили письмо на уровень федерации с просьбой выделить дополнительно 300 000 доз вакцины», — заверил Кодратьев.
Ранее сообщалось, что отдыхающие смогут сделать прививку от коронавируса в Краснодарском крае. До этого власти региона отменили требование об обязательном ПЦР-тесте для детей старше 6 лет при заселении в гостиницы, теперь тест не требуется для детей в возрасте до 14 лет включительно. Аналогом ПЦР-теста для детей с 15 до 18 лет может быть также медицинский документ, официальный сертификат о перенесенном заболевании, добавили в администрации региона.
30 июня власти Кубани также смягчили санитарные ограничения по заселению туристов в отели. Согласно внесенным изменениям, с 1 августа въезжать в гостиницы смогут не только привитые, но и переболевшие коронавирусом граждане.
В то же время глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о необходимости разрешить заселяться в отели на курортах Краснодарского края не только привившимся от коронавируса, но и переболевшим. 28 июня Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила о падении продаж туров на курорты Краснодарского края в два-три раза. При этом исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе 25 июня заявила, что россияне аннулировали более 70% забронированных на август туров в Краснодарский край после введения ограничений для туристов.