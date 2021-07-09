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Росрыболовство призвало ограничить перевозку икры с Камчатки в ручной клади

Ведомости

Росрыболовство выступает за введение самими авиакомпаниями ограничения на перевозку икры с Камчатки в ручной клади объемом в 10 кг на человека, чтобы снизить активность браконьеров. Об этом журналистам заявил глава ведомства Илья Шестаков.

По его словам, сложилась ситуация, когда законодательство не дает ввести ограничения на вывоз икры с Камчатки, «потому что это и не транспортная безопасность, и не санитарная безопасность». «Это можно ввести только требованиями самих авиакомпаний. Наши коллеги вроде согласились, надеюсь, что такое решение примут. Это скажется на объемах вывозимой браконьерской икры с Камчатки. Мы обсуждали [допустимый максимальный объем] — 10 кг», — сказал Шестаков.

«Мы считаем, что там, где есть подтверждающие документы, тогда можно было бы провозить и больше, а если это какая-то любительская рыбалка без подтверждающих документов — ограничить этим объемом», — сказал Шестаков.

Ограничить перевозку икры в личном багаже на авиатранспорте объемом в 10 кг предложил в сентябре 2019 г. Шестаков. Он объяснил свою идею тем, что сейчас разрешается использовать багажные места в самолетах для перевозки лососевой икры партиями более 25 кг. По словам Шестакова, этим пользуются не только пассажиры, но экипажи самолетов – бортпроводники и пилоты. Перевозимый в таких объемах продукт, подчеркивал глава Росрыболовства, зачастую предназначается для дальнейшей перепродажи, имеет нелегальное происхождение, у него отсутствуют подтверждающие безопасность и качество документы.

Позже, в сентябре 2020 г., вопрос об ужесточении контроля за оборотом икры и введении ограничений на перевозку икры лососевых рыб в багаже пассажиров обсуждался в правительстве. По итогам совещания профильным ведомствам было поручено проработать механизмы разграничения перевозки икры лососевых для личного потребления и промышленного использования.

В частности, одно из предложений комиссии — разрешить гражданам провозить без электронных ветеринарных сертификатов не более 10 кг продукции, таким образом, было поддержано предложение Росрыболовства. В то же время вице-премьер Виктория Абрамченко уточнила, что от этих ограничений не должны пострадать жители Дальнего Востока, которые «просто везут икру как гостинец родственникам в центральную часть России».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных