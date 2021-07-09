Задержанный в Уфе террорист хотел взорвать больницу МВД

Ранее сегодня Федеральная служба безопасности сообщила, что задержала местного жителя, который занимался подготовкой к теракту в одном из объектов правоохранительных органов. Задержанный действовал по указанию боевиков запрещенной в России террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам». В его доме силовики нашли готовое к применению самодельное взрывное устройство и компоненты для еще одного.