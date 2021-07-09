Задержанный в Уфе террорист хотел взорвать больницу МВД
Участник террористической группировки, который был сегодня задержан в Уфе, планировал устроить взрыв в больнице МВД, об этом он сообщил сотрудникам ФСБ после задержания.
«Я изготовил взрывное устройство в целях подрыва больницы сотрудников МВД», — сообщил задержанный (цитата по ТАСС).
Ранее сегодня Федеральная служба безопасности сообщила, что задержала местного жителя, который занимался подготовкой к теракту в одном из объектов правоохранительных органов. Задержанный действовал по указанию боевиков запрещенной в России террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам». В его доме силовики нашли готовое к применению самодельное взрывное устройство и компоненты для еще одного.