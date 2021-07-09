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Задержанный в Уфе террорист хотел взорвать больницу МВД

Ведомости

Участник террористической группировки, который был сегодня задержан в Уфе, планировал устроить взрыв в больнице МВД, об этом он сообщил сотрудникам ФСБ после задержания.

«Я изготовил взрывное устройство в целях подрыва больницы сотрудников МВД», — сообщил задержанный (цитата по ТАСС).

Ранее сегодня Федеральная служба безопасности сообщила, что задержала местного жителя, который занимался подготовкой к теракту в одном из объектов правоохранительных органов. Задержанный действовал по указанию боевиков запрещенной в России террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам». В его доме силовики нашли готовое к применению самодельное взрывное устройство и компоненты для еще одного.

Ранее по теме: ФСБ предотвратила теракт в Уфе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных