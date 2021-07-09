ФСБ предотвратила теракт в Уфе
Федеральная служба безопасности предотвратила теракт в Уфе, задержан местный житель, который по указанию террористов занимался подготовкой к теракту, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
«В результате проведенных мероприятий задержан местный житель 1995 года рождения, который по указанию боевиков запрещенной на территории России международной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам" осуществлял подготовку теракта в отношении одного из объектов правоохранительных органов», — говорится в сообщении (цитата по ТАСС).
Силовики изъяли из частного дома, где жил подозреваемый, готовое к применению самодельное взрывное устройство и компоненты для изготовления еще одного.
Ранее сегодня ГСУ СК по Московской области сообщило о задержании боевика запрещенной в России террористической организации ИГ, который планировал теракт в Московском регионе.