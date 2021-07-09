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ФСБ предотвратила теракт в Уфе

Ведомости

Федеральная служба безопасности предотвратила теракт в Уфе, задержан местный житель, который по указанию террористов занимался подготовкой к теракту, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«В результате проведенных мероприятий задержан местный житель 1995 года рождения, который по указанию боевиков запрещенной на территории России международной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам" осуществлял подготовку теракта в отношении одного из объектов правоохранительных органов», — говорится в сообщении (цитата по ТАСС).

Силовики изъяли из частного дома, где жил подозреваемый, готовое к применению самодельное взрывное устройство и компоненты для изготовления еще одного.

Ранее сегодня ГСУ СК по Московской области сообщило о задержании боевика запрещенной в России террористической организации ИГ, который планировал теракт в Московском регионе.

Ранее по теме: В Подмосковье задержали готовящего теракт боевика
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных