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В Подмосковье задержали готовящего теракт боевика

Ведомости

Боевик террористической группировки ИГ (запрещена в России), который планировал взрыв, задержан в Московской области, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СК по региону Ольгу Врадий.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 21-летнего гражданина одного из соседних государств. Он подозревается в участии в деятельности террористической организации. Террористический акт удалось предотвратить», — сообщила Врадий.

По данным следствия, подозреваемый по своему желанию вступил в террористическую группировку. В июне этого года он решил совершить теракт в Московском регионе и для этого купил компоненты для изготовления взрывчатки.

Оперативные сотрудники узнали об этом и задержали злоумышленника. Во время обыска по месту жительства и работы силовики изъяли заготовку самодельной бомбы и предметы для ее изготовления.

Ранее по теме: Террориста осудили на 21 год за подготовку взрывов в Москве

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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