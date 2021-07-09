В Подмосковье задержали готовящего теракт боевика
Боевик террористической группировки ИГ (запрещена в России), который планировал взрыв, задержан в Московской области, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СК по региону Ольгу Врадий.
«Возбуждено уголовное дело в отношении 21-летнего гражданина одного из соседних государств. Он подозревается в участии в деятельности террористической организации. Террористический акт удалось предотвратить», — сообщила Врадий.
По данным следствия, подозреваемый по своему желанию вступил в террористическую группировку. В июне этого года он решил совершить теракт в Московском регионе и для этого купил компоненты для изготовления взрывчатки.
Оперативные сотрудники узнали об этом и задержали злоумышленника. Во время обыска по месту жительства и работы силовики изъяли заготовку самодельной бомбы и предметы для ее изготовления.