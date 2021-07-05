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Террориста осудили на 21 год за подготовку взрывов в Москве

Ведомости

Второй Западный окружной военный суд приговорил к 21 году колонии главаря террористической ячейки «Исламского государства» (запрещено в РФ), которая планировала в Москве массовые расстрелы и взрывы, сообщил ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

«В июле приговором Второго Западного окружного военного суда он признан виновным в попытке организации террористических актов в России и приговорен к 21 году лишения свободы», — сообщили в службе безопасности.

По данным ФСБ, гражданин одной из стран Центральной Азии находился в Сирии и входил в состав ИГ. Там он организовал законспирированную ячейку террористической организации, чтобы совершить теракты в Москве. Террористы по его приказу купили огнестрельное оружие и боеприпасы, сделали самодельные взрывные устройства, которые планировали использовать для расстрела жителей и организации взрывов.

В службе добавили, что деятельность ячейки была пресечена в 2016 г. Участников группировки арестовали и приговорили к длительным срокам, у них изъяли большое количество оружия, боеприпасов и самодельную бомбу. Главаря ячейки задержали в октябре 2020 г. Он дал признательные показания.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных