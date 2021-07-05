Террориста осудили на 21 год за подготовку взрывов в Москве
Второй Западный окружной военный суд приговорил к 21 году колонии главаря террористической ячейки «Исламского государства» (запрещено в РФ), которая планировала в Москве массовые расстрелы и взрывы, сообщил ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
«В июле приговором Второго Западного окружного военного суда он признан виновным в попытке организации террористических актов в России и приговорен к 21 году лишения свободы», — сообщили в службе безопасности.
По данным ФСБ, гражданин одной из стран Центральной Азии находился в Сирии и входил в состав ИГ. Там он организовал законспирированную ячейку террористической организации, чтобы совершить теракты в Москве. Террористы по его приказу купили огнестрельное оружие и боеприпасы, сделали самодельные взрывные устройства, которые планировали использовать для расстрела жителей и организации взрывов.
В службе добавили, что деятельность ячейки была пресечена в 2016 г. Участников группировки арестовали и приговорили к длительным срокам, у них изъяли большое количество оружия, боеприпасов и самодельную бомбу. Главаря ячейки задержали в октябре 2020 г. Он дал признательные показания.