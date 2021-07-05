Террориста осудили на 21 год за подготовку взрывов в Москве

По данным ФСБ, гражданин одной из стран Центральной Азии находился в Сирии и входил в состав ИГ. Там он организовал законспирированную ячейку террористической организации, чтобы совершить теракты в Москве. Террористы по его приказу купили огнестрельное оружие и боеприпасы, сделали самодельные взрывные устройства, которые планировали использовать для расстрела жителей и организации взрывов.