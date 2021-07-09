Организаторы разъяснили правила посещения МАКС-2021
Посетители МАКС-2021 смогут попасть на площадку авиасалона при наличии QR-кода с подтверждением вакцинации от коронавируса, сообщает пресс-служба авиасалона. Возможность посещения МАКС-2021 при наличии отрицательного ПЦР-теста в данный момент только прорабатывается.
«К настоящему времени Роспотребнадзором окончательно согласован порядок допуска на территорию аккредитованных участников выставки, специалистов и членов официальных делегаций. Проход на территорию выставочного комплекса посетителей по обычным билетам возможен при наличии QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации от коронавируса. При этом прорабатывается возможность посещения МАКС-2021 для граждан, не имеющих возможности предоставить QR-код, но располагающих отрицательным ПЦР-тестом, проведенным менее чем за 72 часа до входа на территорию выставочного комплекса», — рассказали организаторы салона.
Сведения о наличии QR-кода или ПЦР-теста посетителям необходимо загрузить в автоматизированную систему управления заявками на сайте МАКСа не менее чем за 24 часа до посещения мероприятия.
Помимо этого организаторы скорректировали билетную и демонстрационную программу авиасалона: посетители смогут увидеть летную программу и осмотреть наземную экспозицию не только в выходные, но и в будние дни.
«Демонстрационная программа будет унифицирована: полеты в среду и четверг будут столь же зрелищными и интенсивными, как и в выходные дни. Билеты для разового посещения будут доступны начиная со среды. Билеты категории «бизнес» остаются в продаже», — говорится в сообщении организаторов.
Кроме того, на МАКС-2021 будут действовать билеты класса рriority, которые позволят воспользоваться дополнительными услугами во время посещения выставки.
Авиасалон пройдет в подмосковном Жуковском в период с 20 по 25 июля 2021 г.