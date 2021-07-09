Организаторы разъяснили правила посещения МАКС-2021

«К настоящему времени Роспотребнадзором окончательно согласован порядок допуска на территорию аккредитованных участников выставки, специалистов и членов официальных делегаций. Проход на территорию выставочного комплекса посетителей по обычным билетам возможен при наличии QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации от коронавируса. При этом прорабатывается возможность посещения МАКС-2021 для граждан, не имеющих возможности предоставить QR-код, но располагающих отрицательным ПЦР-тестом, проведенным менее чем за 72 часа до входа на территорию выставочного комплекса», — рассказали организаторы салона.