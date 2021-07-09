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Организаторы разъяснили правила посещения МАКС-2021

Ведомости

Посетители МАКС-2021 смогут попасть на площадку авиасалона при наличии QR-кода с подтверждением вакцинации от коронавируса, сообщает пресс-служба авиасалона. Возможность посещения МАКС-2021 при наличии отрицательного ПЦР-теста в данный момент только прорабатывается.

«К настоящему времени Роспотребнадзором окончательно согласован порядок допуска на территорию аккредитованных участников выставки, специалистов и членов официальных делегаций. Проход на территорию выставочного комплекса посетителей по обычным билетам возможен при наличии QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации от коронавируса. При этом прорабатывается возможность посещения МАКС-2021 для граждан, не имеющих возможности предоставить QR-код, но располагающих отрицательным ПЦР-тестом, проведенным менее чем за 72 часа до входа на территорию выставочного комплекса», — рассказали организаторы салона.

Сведения о наличии QR-кода или ПЦР-теста посетителям необходимо загрузить в автоматизированную систему управления заявками на сайте МАКСа не менее чем за 24 часа до посещения мероприятия.

Помимо этого организаторы скорректировали билетную и демонстрационную программу авиасалона: посетители смогут увидеть летную программу и осмотреть наземную экспозицию не только в выходные, но и в будние дни.

«Демонстрационная программа будет унифицирована: полеты в среду и четверг будут столь же зрелищными и интенсивными, как и в выходные дни. Билеты для разового посещения будут доступны начиная со среды. Билеты категории «бизнес» остаются в продаже», — говорится в сообщении организаторов.

Кроме того, на МАКС-2021 будут действовать билеты класса рriority, которые позволят воспользоваться дополнительными услугами во время посещения выставки.

Авиасалон пройдет в подмосковном Жуковском в период с 20 по 25 июля 2021 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных