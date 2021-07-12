Сборная Италии выиграла Евро-2020
Сборная Италии по футболу победила в финале чемпионата Европы сборную Англии в серии пенальти, сообщили «РИА Новости». Матч проходил на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
В основное время команды забили по одному голу. Игрок сборной Англии Люк Шоу забил мяч на второй минуте игры, итальянец Леонардо Бонуччии – на 67-й. Сборная Италии победила в серии пенальти – 3-2.
Ранее Италия выигрывала чемпионат Европы в 1968 г. В 2000 и 2012 гг. команда доходила до финала.
Сборная России на чемпионате заняла последнее место в группе, проиграв сборным Бельгии (0:3) и Дании (1:4) и обыграв команду Финляндии (1:0). Технический комитет Российского футбольного союза признал работу главного тренера сборной Станислава Черчесова на турнире неудовлетворительной. Контракт с ним расторгнут.