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Сборная Италии выиграла Евро-2020

Ведомости

Сборная Италии по футболу победила в финале чемпионата Европы сборную Англии в серии пенальти, сообщили «РИА Новости». Матч проходил на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

В основное время команды забили по одному голу. Игрок сборной Англии Люк Шоу забил мяч на второй минуте игры, итальянец Леонардо Бонуччии – на 67-й. Сборная Италии победила в серии пенальти – 3-2.

Ранее Италия выигрывала чемпионат Европы в 1968 г. В 2000 и 2012 гг. команда доходила до финала.

Сборная России на чемпионате заняла последнее место в группе, проиграв сборным Бельгии (0:3) и Дании (1:4) и обыграв команду Финляндии (1:0). Технический комитет Российского футбольного союза признал работу главного тренера сборной Станислава Черчесова на турнире неудовлетворительной. Контракт с ним расторгнут.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных