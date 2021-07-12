На Гаити арестовали третьего подозреваемого в убийстве президента
Полиция Гаити объявила в воскресенье, 11 июля, об аресте доктора Кристиана Эммануэля Санона в рамках расследования убийства президента страны Жовеналя Моиза, сообщило издание Constant Haiti. Санон стал третьим арестованным по делу.
Санон был задержан как ключевой участник дела об убийстве Моиза. По данным Miami Herald, несколько задержанных по делу назвали его имя. Издание сообщило со ссылкой на директора полиции Гаити Леона Чарльза, что Санон нанял компанию Ctu SecurIity, базирующуюся в Майами. В этой компании работали арестованные в ходе расследования колумбийцы.
Высокопоставленные сотрудники службы безопасности президента находятся под домашним арестом. По информации источника, близкого к Главной инспекции национальной полиции Гаити, в их отношении были приняты меры предосторожности. Сотрудники службы безопасности должны присутствовать на генеральной проверке с 8 до 16 часов, также у них изъяли служебные материалы.
В рамках расследования убийства президента в прокуратуру Порт-о-Пренса вызвали сотрудников службы безопасности президентского дворца.
В ночь с 6 на 7 июля неизвестные пробрались в резиденцию Моиза и смертельно ранили его. Нападение было совершено также на супругу президента Мартин, ее доставили в больницу. Спустя несколько часов СМИ сообщили о смерти женщины, соболезнования по поводу убийства пары выразили некоторые государства. Однако посольство Гаити в Доминикане опровергло информацию о кончине жены президента.
Вскоре силовики обнаружили преступников, в ходе перестрелки с полицией были убиты семь предполагаемых наемников, еще минимум 15 – задержаны. В машине, которую использовали нападавшие, нашли пять единиц огнестрельного оружия, патроны, сервер камеры наблюдения, чековую книжку Моиза и его жены, еду, одежду, доллары США и несколько мобильных телефонов.
Позднее двое задержанных рассказали, что цель нападения заключалась в том, чтобы арестовать президента Жовенеля Моиза в рамках выполнения поручения следственного судьи и не убивать его.
Жовенель Моиз занимал пост президента Гаити с 7 февраля 2017 г. В октябре 2018 г. неизвестные совершили на него покушение во время возложения цветов к мемориалу Жан-Жака Дессалина — основателя независимого государства Гаити. Тогда президент не пострадал, ранения получили трое сотрудников охраны. Моизу было 53 года. Его жене — 47 лет. Они состояли в браке с 1996 г.