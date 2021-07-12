Китай опроверг сообщения о планах взаимного признания вакцин Россией и Китаем
Генконсульство КНР во Владивостоке опровергло сообщения в СМИ, что Россия и Китай объявят о взаимном признании вакцин от коронавируса «Спутник V» и CoronaVac.
«Генеральное консульство Китая во Владивостоке серьезно заявляет, что данная информация не соответствует действительности. И в настоящее время генконсульство по этому поводу не владеет никакой информацией», — говорится в сообщении.
Ранее новостной портал Deita со ссылкой на генерального консула КНР во Владивостоке Янь Вэньбина сообщил, что КНР и Россия готовятся открыть границы и объявить о взаимном признании российского «Спутника V» и китайской CoronaVac.
Посол Евросоюза в Москве Маркус Эдерер до этого заявил, что российскому Минздраву было предложено обсудить возможность включения российских документов о вакцинации в свою систему ковид-сертификатов. Это, по словам Эдерера, должно снять ряд проблем, возникающих у российских путешественников.
В то же время сегодня госсекретарь МИД Франции Клеман Бон призвал европейских партнеров Парижа не признавать вакцины российского и китайского производства, ограничившись четырьмя западными препаратами, которые уже получили одобрение фармрегулятора ЕС. Это препараты производства компаний BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.