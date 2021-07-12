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Китай опроверг сообщения о планах взаимного признания вакцин Россией и Китаем

Ведомости

Генконсульство КНР во Владивостоке опровергло сообщения в СМИ, что Россия и Китай объявят о взаимном признании вакцин от коронавируса «Спутник V» и CoronaVac.

«Генеральное консульство Китая во Владивостоке серьезно заявляет, что данная информация не соответствует действительности. И в настоящее время генконсульство по этому поводу не владеет никакой информацией», — говорится в сообщении.

Ранее новостной портал Deita со ссылкой на генерального консула КНР во Владивостоке Янь Вэньбина сообщил, что КНР и Россия готовятся открыть границы и объявить о взаимном признании российского «Спутника V» и китайской CoronaVac.

Посол Евросоюза в Москве Маркус Эдерер до этого заявил, что российскому Минздраву было предложено обсудить возможность включения российских документов о вакцинации в свою систему ковид-сертификатов. Это, по словам Эдерера, должно снять ряд проблем, возникающих у российских путешественников.

В то же время сегодня госсекретарь МИД Франции Клеман Бон призвал европейских партнеров Парижа не признавать вакцины российского и китайского производства, ограничившись четырьмя западными препаратами, которые уже получили одобрение фармрегулятора ЕС. Это препараты производства компаний BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных