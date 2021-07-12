Правительство выделит 1 млрд рублей на оплату больничных по уходу за детьми

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 1 сентября оплата больничного по уходу за ребенком в возрасте до восьми лет будет осуществляться в размере 100% от среднего заработка. Сейчас размер пособия по уходу за ребенком зависит от продолжительности стажа. Если он составляет менее пяти лет – за больничный выплачивают 60% среднего заработка, от пяти до восьми лет – 80%, более восьми лет – 100%.