Правительство выделит 1 млрд рублей на оплату больничных по уходу за детьми
Правительство выделит более 930 млн руб. на выплату больничных по уходу за детьми, сообщила пресс-служба кабмина.
«На эти цели правительство направит Фонду социального страхования более 930 млн руб.», – говорится в сообщении.
С 1 сентября больничные по уходу за детьми в возрасте до восьми лет будут оплачиваться по новым правилам. Их размер не будет зависеть от стажа и составит 100% среднего заработка. Они будут оплачиваться напрямую из фонда, который будет самостоятельно проводить все расчеты на основании данных больничного листа. Таким образом, родителям не придется оформлять какие-либо дополнительные документы, объяснили в правительстве.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 1 сентября оплата больничного по уходу за ребенком в возрасте до восьми лет будет осуществляться в размере 100% от среднего заработка. Сейчас размер пособия по уходу за ребенком зависит от продолжительности стажа. Если он составляет менее пяти лет – за больничный выплачивают 60% среднего заработка, от пяти до восьми лет – 80%, более восьми лет – 100%.