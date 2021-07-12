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Правительство выделит 1 млрд рублей на оплату больничных по уходу за детьми

Ведомости

Правительство выделит более 930 млн руб. на выплату больничных по уходу за детьми, сообщила пресс-служба кабмина.

«На эти цели правительство направит Фонду социального страхования более 930 млн руб.», – говорится в сообщении.

С 1 сентября больничные по уходу за детьми в возрасте до восьми лет будут оплачиваться по новым правилам. Их размер не будет зависеть от стажа и составит 100% среднего заработка. Они будут оплачиваться напрямую из фонда, который будет самостоятельно проводить все расчеты на основании данных больничного листа. Таким образом, родителям не придется оформлять какие-либо дополнительные документы, объяснили в правительстве.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому  с 1 сентября оплата больничного по уходу за ребенком в возрасте до восьми лет будет осуществляться в размере 100% от среднего заработка. Сейчас размер пособия по уходу за ребенком зависит от продолжительности стажа. Если он составляет менее пяти лет – за больничный выплачивают 60% среднего заработка, от пяти до восьми лет – 80%, более восьми лет – 100%.

Ранее по теме: Кузнецова предложила увеличить размер пособия по уходу за ребенком до средней зарплаты

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных