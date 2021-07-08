Кузнецова предложила увеличить размер пособия по уходу за ребенком до средней зарплаты

С 1 июня 2020 г. было удвоено минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет — до 6752 руб. С 1 февраля 2021 г. его размер был увеличен до 7083 руб. При этом ежемесячная выплата, которая рассчитывается как 40% от среднего заработка, не может превышать 29 600 руб.