Кузнецова предложила увеличить размер пособия по уходу за ребенком до средней зарплаты
Размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком необходимо увеличить до средней зарплаты и продлить срок его выплат с полутора до трех лет, предложила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова в ходе стратегической сессии «Народная программа "Единой России" — семьям с детьми» на площадке партии.
«Увеличение размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет с 40 до 100% (до средней заработной платы). Считаю, что это важная задача. <...> И увеличение этого периода до трех лет», — цитирует ТАСС Кузнецову.
По ее словам, увеличение размера пособия по ребенку станет «серьезным подспорьем, особенно в тех регионах, где есть различного рода проблемы». В частности, у мам должен быть выбор — отдать ребенка в садик или остаться с ним дома.
С 1 июня 2020 г. было удвоено минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет — до 6752 руб. С 1 февраля 2021 г. его размер был увеличен до 7083 руб. При этом ежемесячная выплата, которая рассчитывается как 40% от среднего заработка, не может превышать 29 600 руб.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 1 сентября оплата больничного по уходу за ребенком в возрасте до восьми лет будет осуществляться в размере 100% от среднего заработка. С 1 июля этого года женщинам, вставшим на учет в медорганизациях в связи с беременностью до 12 недель, будет выплачиваться ежемесячное пособие в размере 50% величины прожиточного минимума. В среднем размер пособия составит 6350 руб.