Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Общество

Кузнецова предложила увеличить размер пособия по уходу за ребенком до средней зарплаты

Ведомости

Размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком необходимо увеличить до средней зарплаты и продлить срок его выплат с полутора до трех лет, предложила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова в ходе стратегической сессии «Народная программа "Единой России" — семьям с детьми» на площадке партии.

«Увеличение размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет с 40 до 100% (до средней заработной платы). Считаю, что это важная задача. <...> И увеличение этого периода до трех лет», — цитирует ТАСС Кузнецову.

По ее словам, увеличение размера пособия по ребенку станет «серьезным подспорьем, особенно в тех регионах, где есть различного рода проблемы». В частности, у мам должен быть выбор — отдать ребенка в садик или остаться с ним дома.

С 1 июня 2020 г. было удвоено минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет — до 6752 руб. С 1 февраля 2021 г. его размер был увеличен до 7083 руб. При этом ежемесячная выплата, которая рассчитывается как 40% от среднего заработка, не может превышать 29 600 руб.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому  с 1 сентября оплата больничного по уходу за ребенком в возрасте до восьми лет будет осуществляться в размере 100% от среднего заработка. С 1 июля этого года женщинам, вставшим на учет в медорганизациях в связи с беременностью до 12 недель, будет выплачиваться ежемесячное пособие в размере 50% величины прожиточного минимума. В среднем размер пособия составит 6350 руб.

Ранее по теме: Путин подписал закон о поддержке семей с детьми

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных