Путин подписал закон о поддержке семей с детьми

В частности, документ устанавливает, что с 1 сентября оплата больничного по уходу за ребенком в возрасте до восьми лет будет осуществляться в размере 100% от среднего заработка. А с 1 июля этого года женщинам, вставшим на учет в медорганизациях в связи с беременностью до 12 недель, будет выплачиваться ежемесячное пособие в размере 50% величины прожиточного минимума, что в среднем составит 6,35 тыс. руб.