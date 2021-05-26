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Путин подписал закон о поддержке семей с детьми

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на реализацию инициатив по поддержке семей с детьми и беременных женщин, озвученных в послании Федеральному собранию. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В частности, документ устанавливает, что с 1 сентября оплата больничного по уходу за ребенком в возрасте до восьми лет будет осуществляться в размере 100% от среднего заработка. А с 1 июля этого года женщинам, вставшим на учет в медорганизациях в связи с беременностью до 12 недель, будет выплачиваться ежемесячное пособие в размере 50% величины прожиточного минимума, что в среднем составит 6,35 тыс. руб.

Также с 1 июля будут выплачиваться ежемесячные выплаты неполным семьям, в которых есть дети от восьми до 17 лет, их размер составит половину детского прожиточного минимума в регионе, что в среднем по стране около 5,6 тыс. руб. 

Ранее Путин поручил правительству обеспечить до 1 сентября единовременные выплаты в размере 10 тыс. руб. семьям с детьми в возрасте от шести до 18 лет.

Послание Федеральному собранию было озвучено 21 апреля. Основной акцент был сделан на социально-экономических проблемах. Президент заявил, что пандемия коронавируса обострила проблему социального неравенства. В связи с чем он, в частности, дал поручение правительству подготовить комплексную систему мер поддержки семей. Отдельно Путин предложил поддержать неполные семьи.

Ранее по теме: Путин поручил выплатить по 10 тысяч рублей семьям с детьми

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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