Власти Москвы разрешили проводить свадьбы только в COVID-free ресторанах

28 июня власти Москвы ввели обязательные QR-коды для посещения кафе и ресторанов в городе. Код могут получить люди, сделавшие прививку от коронавируса, переболевшие им менее полугода назад или получившие отрицательный тест на коронавирус. Летние кафе и веранды можно было посещать без QR-кода до 12 июля, затем срок продлили до 1 августа.