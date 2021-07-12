Власти Москвы разрешили проводить свадьбы только в COVID-free ресторанах
Мероприятия в помещениях, в том числе свадьбы, в Москве можно проводить в COVID-free ресторанах при наличии у посетителей QR-кодов, сообщил ТАСС со ссылкой на первого замруководителя аппарата мэра Москвы, главу департамента торговли и услуг Алексея Немерюка.
«Все мероприятия в помещениях — свадьбы, корпоративы, юбилеи, встречи и другие банкеты — могут проводиться только с учетом действующих эпидмер заведениями, в том числе с обязательным использованием системы QR-кодов для прохода гостей», — сообщил Немерюк. Он добавил, что в городе открыты 8 тыс. «бесковидных» ресторанов.
28 июня власти Москвы ввели обязательные QR-коды для посещения кафе и ресторанов в городе. Код могут получить люди, сделавшие прививку от коронавируса, переболевшие им менее полугода назад или получившие отрицательный тест на коронавирус. Летние кафе и веранды можно было посещать без QR-кода до 12 июля, затем срок продлили до 1 августа.