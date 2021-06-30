Рестораторы не увидели смысла в поддержке властей Москвы

Рестораторы не увидели смысла в поддержке властей МосквыПоследствия ограничений будут хуже прошлогоднего локдауна
Правительство Москвы утвердило ряд мер для минимизации потерь рестораторов из-за вступивших в силу на этой неделе коронавирусных ограничений. Речь идет, в частности, об отсрочке уплаты арендных платежей за III квартал до конца года, если помещение принадлежит городу.
Кроме того, столичные власти включили предприятия общепита в программу предоставления субсидий малому и среднему бизнесу. Максимальный их размер составит 1 млн руб., но потратить эти средства можно будет только на определенные цели.
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