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Рестораторы не увидели смысла в поддержке властей Москвы

Последствия ограничений будут хуже прошлогоднего локдауна
Мария Котова Вера Кузьмина
По словам рестораторов, ситуация драматична. Падение трафика в зависимости от ресторана по итогам 28 июня составляло до 90% по сравнению с 27 июня /Максим Стулов / Ведомости

Правительство Москвы утвердило ряд мер для минимизации потерь рестораторов из-за вступивших в силу на этой неделе коронавирусных ограничений. Речь идет, в частности, об отсрочке уплаты арендных платежей за III квартал до конца года, если помещение принадлежит городу.

Кроме того, столичные власти включили предприятия общепита в программу предоставления субсидий малому и среднему бизнесу. Максимальный их размер составит 1 млн руб., но потратить эти средства можно будет только на определенные цели.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных