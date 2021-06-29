Число заказов на доставку еды из московских кафе упало в 15 раз

На последнем совещании мэрии с представителями отрасли общественного питания, которое прошло 25 июня, администрация города предложила фудкортам выбрать один из трех режимов работы: либо на вынос и доставку с посадочной зоной COVID-free с доступом по QR-коду, либо фудкорт работает исключительно на посадку с зоной COVID-free, но тогда заказы на вынос будут запрещены, либо фудкорт закрывает посадочную зону и работает исключительно на доставку и на вынос. Об этом рассказывал «Ведомостям» президент Союза торговых центров России, Белоруссии и Казахстана Булат Шакиров. Он пояснил, что перед открытием фудкорта его оператор или торговый центр (в зависимости от местоположения фудкорта) должен отправить заявку на i.moscow с указанием выбранного режима работы. После этого в течение пяти дней должны прийти с проверкой представители префектуры и Роспотребнадзора и либо принять решение о его открытии, либо отклонить его, добавил Шакиров.