Число заказов на доставку еды из московских кафе упало в 15 раз

Число заказов на доставку еды из московских кафе упало в 15 разПосле введения системы QR-кодов курьеры не смогли попасть на территорию фудкортов и заведений общепита
В первый день действия системы QR-кодов в московских заведениях общественного питания количество заказов на доставку упало в 15 раз, сообщил «Ведомостям» представитель производителя онлайн-касс «Атол», который, по собственным данным, обслуживает около 60% рынка электронной торговли в России.
По данным компании, 21 июня, через облачные кассы «Атол» в категории «доставка готовой еды» из заведений общественного питания в Москве прошло более 880 тыс. чеков на общую сумму 1,98 млрд руб., а средний чек составил 2 250 руб. В первый день работы системы QR-кодов, 28 июня, количество чеков в системе составило всего 56 тыс. на общую сумму 36,5 млн руб., а средний чек составил 652 руб. Таким образом, количество заказов снизилось в 15,7 раза, выручка — в 54 раза, а средний чек снизился почти в 3,5 раза.
Директор «Атол Онлайн» Алексей Краснопольский связал такое падение доставки еды с тем, что многие заведения «не смогли организовать работу со сторонними сервисами доставки и курьерскими службами из-за введения обязательных QR-кодов для любых посетителей. «Курьеры просто не попали внутрь большинства кафе и ресторанов», — пояснил «Ведомостям» Краснопольский.
С такими цифрами согласен общественный уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в Москве и основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов. По его словам, вчера в сфере доставки еды «произошел коллапс». «Многие курьеры просто не смогли попасть на территории фудкортов в торговых центрах, думаю, что ситуация разрешится», — сказал Миронов. Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров считает такие цифры «вполне реалистичными», так как фудкорты на сегодняшний день закрыты — для них был прописан отдельный механизм открытия и работы.
Представители сервисов доставки еды Delivery Club и «Яндекс.Еды» не раскрыли данные по динамике количества заказов, но при этом отметили резкий рост заказов еды на вынос: когда посетитель заказывает еду в ресторане через приложение сервиса, после чего ему выносят еду на улицу.
На последнем совещании мэрии с представителями отрасли общественного питания, которое прошло 25 июня, администрация города предложила фудкортам выбрать один из трех режимов работы: либо на вынос и доставку с посадочной зоной COVID-free с доступом по QR-коду, либо фудкорт работает исключительно на посадку с зоной COVID-free, но тогда заказы на вынос будут запрещены, либо фудкорт закрывает посадочную зону и работает исключительно на доставку и на вынос. Об этом рассказывал «Ведомостям» президент Союза торговых центров России, Белоруссии и Казахстана Булат Шакиров. Он пояснил, что перед открытием фудкорта его оператор или торговый центр (в зависимости от местоположения фудкорта) должен отправить заявку на i.moscow с указанием выбранного режима работы. После этого в течение пяти дней должны прийти с проверкой представители префектуры и Роспотребнадзора и либо принять решение о его открытии, либо отклонить его, добавил Шакиров.
С 28 июня заведения общественного питания смогут посещать люди с пройденной вакцинацией от коронавируса, либо переболевшие в течение полугода, либо с наличием отрицательного ПЦР-теста, действительного в течение трех дней. Наличие «защиты от коронавируса» будет подтверждаться специальным QR-кодом, который можно будет получить с использованием электронной медицинской карты, портала mos.ru, ресурса ЕМИАС.ИНФО, портала госуслуг, а также в регистратуре городской поликлиники. «Никакие бумажные справки или сертификаты приниматься не будут», – подчеркивал мэр Москвы Сергей Собянин. Кафе и рестораны обязаны создать систему проверки наличия QR-кодов. Предприятия общепита, не выполняющие эти требования, смогут работать только навынос и доставку, отмечал он.