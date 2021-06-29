Кремль призвал принять меры по борьбе с фальшивыми сертификатами о вакцинации

Он также отметил, что за использование поддельных QR-кодов для посещения ресторанов и массовых мероприятий можно получить до двух лет лишения свободы или штраф. Директор экспертных сервисов Bi.Zone Евгений Волошин сообщал, что мошенники начали продавать QR-коды для посещения общепита в Москве, утверждая в своих объявлениях, что покупатель получит возможность сгенерировать настоящий QR-код. По его словам, средняя цена «генерации» такого кода в даркнете – 11 тыс. руб.