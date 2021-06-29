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Кремль призвал принять меры по борьбе с фальшивыми сертификатами о вакцинации

Ведомости

Необходимы меры для борьбы с «жуликами», подделывающими сертификаты о вакцинации от коронавируса и QR-коды, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это и беспокоит, и вызывает сожаление, что эта ниша сразу заполняется разными жуликами, которые готовы подвергать риску здоровье людей. Безусловно, нужны меры борьбы с этими жуликами», – сказал Песков, напомнив, что подделка документов является правонарушением.

Ранее ГУ МВД России по Москве сообщило, что в Москве возбудили 24 уголовных дела по факту сбыта поддельных справок об отсутствии коронавируса и сертификатов вакцинации. Глава комитета Совета федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас напоминал об ответственности за подделку сертификатов о вакцинации от COVID-19 по статье 327 УК РФ.

Он также отметил, что за использование поддельных QR-кодов для посещения ресторанов и массовых мероприятий можно получить до двух лет лишения свободы или штраф. Директор экспертных сервисов Bi.Zone Евгений Волошин сообщал, что мошенники начали продавать QR-коды для посещения общепита в Москве, утверждая в своих объявлениях, что покупатель получит возможность сгенерировать настоящий QR-код. По его словам, средняя цена «генерации» такого кода в даркнете – 11 тыс. руб.

Ранее по теме: В Совфеде рассказали о наказании за использование поддельных QR-кодов
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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