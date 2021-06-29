Кремль призвал принять меры по борьбе с фальшивыми сертификатами о вакцинации
Необходимы меры для борьбы с «жуликами», подделывающими сертификаты о вакцинации от коронавируса и QR-коды, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Это и беспокоит, и вызывает сожаление, что эта ниша сразу заполняется разными жуликами, которые готовы подвергать риску здоровье людей. Безусловно, нужны меры борьбы с этими жуликами», – сказал Песков, напомнив, что подделка документов является правонарушением.
Ранее ГУ МВД России по Москве сообщило, что в Москве возбудили 24 уголовных дела по факту сбыта поддельных справок об отсутствии коронавируса и сертификатов вакцинации. Глава комитета Совета федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас напоминал об ответственности за подделку сертификатов о вакцинации от COVID-19 по статье 327 УК РФ.
Он также отметил, что за использование поддельных QR-кодов для посещения ресторанов и массовых мероприятий можно получить до двух лет лишения свободы или штраф. Директор экспертных сервисов Bi.Zone Евгений Волошин сообщал, что мошенники начали продавать QR-коды для посещения общепита в Москве, утверждая в своих объявлениях, что покупатель получит возможность сгенерировать настоящий QR-код. По его словам, средняя цена «генерации» такого кода в даркнете – 11 тыс. руб.