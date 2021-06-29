В Совфеде рассказали о наказании за использование поддельных QR-кодов
За использование поддельных QR-кодов для посещения ресторанов и массовых мероприятий можно получить до двух лет лишения свободы или штраф. Это наказание за подделку документа, а не за нарушение санитарных норм, пояснил «РИА Новости» председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству, сенатор Андрей Клишас.
«Если лицо использует сгенерированный QR код с привязкой к ложному порталу госуслуг, это не является подделкой чего-либо, это нарушение санитарно-эпидемиологических правил, поскольку лицо намеренно нарушает установленные правила посещения общественных мест. В зависимости от последствий может наступать ответственность до 2 лет лишения свободы», — заявил Клишас. Также он уточнил, что наказание может быть и административным — в виде штрафа в 40 тыс. руб.
В то же время, говоря о подделке самих сертификатов вакцинации, Клишас до этого называл другое наказание — до года лишения свободы. Сенатор пояснял, что здесь нарушением закона будет считаться попытка присвоить себе определённые права, так как документ помогает преодолеть отдельные противоэпидемические ограничения.
Ранее директор экспертных сервисов Bi.Zone Евгений Волошин заявил, что мошенники начали продавать QR-коды для посещения общепита в Москве, утверждая в своих объявлениях, что покупатель получит возможность сгенерировать настоящий QR-код. По словам Волошина, средняя цена «генерации» такого кода в даркнете — 11 тыс. руб.
Кроме того, «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов ранее сообщала, что привлечь к ответственности гостя, купившего код, или сотрудника ресторана, не заметившего подделку, может быть сложно, так как подлинность кода проверить затруднительно. Если же для сверки кода придется дополнительно прилагать паспорт, это может вызвать дополнительные правовые коллизии. По словам собеседников газеты, в случае конфликтов и разбирательств с большой долей вероятности ответственность придется нести скорее предприятиям общепита.
Запрет на посещение кафе, ресторанов и массовых мероприятий без QR-кода о вакцинации, отрицательного ПЦР-теста, антител после заболевания или медицинских противопоказаний к прививке вступил в силу в Москве накануне, 28 июня. Из переболевших код могут получить код только те, кто переболел меньше полугода назад и обратившиеся при этом к врачу. Пациенты, перенесшие коронавирус в легкой форме, или те, кто не обращались во время болезни к медикам, не смогут получить код. Оформить его можно на сайте mos.ru, ЕМИАС.инфо, в электронной медкарте москвича, на портале Госуслуг, в приложении «Госуслуги.Стопкоронавирус» и в регистратуре поликлиники. По данным оперштаба, на момент вступления в силу новых правил коды получили уже 2,5 млн жителей столицы.