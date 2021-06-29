В Совфеде рассказали о наказании за использование поддельных QR-кодов

Запрет на посещение кафе, ресторанов и массовых мероприятий без QR-кода о вакцинации, отрицательного ПЦР-теста, антител после заболевания или медицинских противопоказаний к прививке вступил в силу в Москве накануне, 28 июня. Из переболевших код могут получить код только те, кто переболел меньше полугода назад и обратившиеся при этом к врачу. Пациенты, перенесшие коронавирус в легкой форме, или те, кто не обращались во время болезни к медикам, не смогут получить код. Оформить его можно на сайте mos.ru, ЕМИАС.инфо, в электронной медкарте москвича, на портале Госуслуг, в приложении «Госуслуги.Стопкоронавирус» и в регистратуре поликлиники. По данным оперштаба, на момент вступления в силу новых правил коды получили уже 2,5 млн жителей столицы.