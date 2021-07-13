В Москве мигранты устроили массовую драку
«В полицию поступило сообщение о возможном конфликте между гражданами около станции метро «Кузьминки». Прибывшими на место сотрудниками полиции и Росгвардии приняты меры по недопущению нарушения общественного порядка», — говорится в сообщении. Несколько участников конфликта, как отметили в главке, были доставлены в территориальные отделы полиции. Число участников драки и число задержанных там не уточнили.
«Интерфакс», ссылаясь на информированный источник, сообщил, что, предположительно, драку «на почве личной неприязни» устроили трудовые мигранты из Узбекистана и Киргизии. «Затем к обеим сторонам конфликта стянулись земляки и драка приняла массовый характер, перекинувшись на проезжую часть. В конфликте приняли участие порядка сотни человек», — рассказал собеседник издания. По его информации, задержаны около 20 человек.
Трое были направлены в больницу, остальным помощь оказали на месте. «Среди участников драки есть пострадавшие. В основном колото-резаные раны и ушибы», — отметил он.