В Москве мигранты устроили массовую драку

«В полицию поступило сообщение о возможном конфликте между гражданами около станции метро «Кузьминки». Прибывшими на место сотрудниками полиции и Росгвардии приняты меры по недопущению нарушения общественного порядка», — говорится в сообщении. Несколько участников конфликта, как отметили в главке, были доставлены в территориальные отделы полиции. Число участников драки и число задержанных там не уточнили.