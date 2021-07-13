В России за сутки умерло от COVID-19 рекордное число людей
За последние сутки в России выявлено 24 702 новых случая коронавируса, сообщает оперативный штаб. Также зафиксирован новый рекорд по числу погибших за сутки — 780 человек. Более 700 смертей за сутки в России фиксируется восьмой день подряд. Полностью выздоровели за сутки 19 566 человек.
Вчера, 12 июля, оперштаб сообщил о 25 140 новых случаев COVID-19.
В Москве за последние 24 часа коронавирус обнаружили у 4991 человека, 103 человека умерли, выздоровели 7290 граждан. За все время в столице инфекция была выявлена у 1 439 632 жителей. В топ-5 по суточному приросту заболевших также вошли Подмосковье (+2550), Санкт-Петербург (+1936), Нижегородская (+524) и Свердловская (+459) области.
Общее число зарегистрированных случаев COVID-19 в России составило 5 833 175 в 85 регионах. За весь период зафиксировано 144 492 смерти, выздоровели 5 236 214 человек.