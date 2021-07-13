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В России за сутки умерло от COVID-19 рекордное число людей

Ведомости

За последние сутки в России выявлено 24 702 новых случая коронавируса, сообщает оперативный штаб. Также зафиксирован новый рекорд по числу погибших за сутки — 780 человек. Более 700 смертей за сутки в России фиксируется восьмой день подряд. Полностью выздоровели за сутки 19 566 человек.

Вчера, 12 июля, оперштаб сообщил о 25 140 новых случаев COVID-19.

В Москве за последние 24 часа коронавирус обнаружили у 4991 человека, 103 человека умерли, выздоровели 7290 граждан. За все время в столице инфекция была выявлена у 1 439 632 жителей. В топ-5 по суточному приросту заболевших также вошли Подмосковье (+2550), Санкт-Петербург (+1936), Нижегородская (+524) и Свердловская (+459) области.

Общее число зарегистрированных случаев COVID-19 в России составило 5 833 175 в 85 регионах. За весь период зафиксировано 144 492 смерти, выздоровели 5 236 214 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных