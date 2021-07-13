В России за сутки умерло от COVID-19 рекордное число людей

За последние сутки в России выявлено 24 702 новых случая коронавируса, сообщает оперативный штаб. Также зафиксирован новый рекорд по числу погибших за сутки — 780 человек. Более 700 смертей за сутки в России фиксируется восьмой день подряд. Полностью выздоровели за сутки 19 566 человек.