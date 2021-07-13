Около 50 человек погибли при пожаре в больнице Ирака
Как минимум 50 человек погибли и еще десятки получили ранения в результате пожара в больнице в городе Насирия на юге Ирака, сообщило агентство Associated Press.
По данным Reuters, при пожаре погибли 44 человека и 67 пострадали. «РИА Новости» со ссылкой на департамент здравоохранения провинции сообщили, что число погибших выросло до 58. В регионе объявили режим чрезвычайной ситуации. По данным канала Al Arabiya, пострадали около 70 человек. Associated Press сообщает, что часть пострадавших находятся в критическом состоянии.
Пожар произошел в новом отделении больницы, которое открылось три месяца назад. В нем было 70 коек. Глава гражданской обороны Ирака Халид Бохан отметил, что здание больницы построено из легковоспламеняющихся материалов и подвержено возгоранию. По его словам, в больнице взорвались три кислородных баллона.
В конце апреля в столице Ирака Багдаде также произошел пожар в одной из больниц для больных коронавирусом. Об этом сообщало агентство INA со ссылкой на МВД Ирака. Тогда жертвами инцидента стали 82 человека, еще 110 пострадали. По данным источника Reuters, перед пожаром прогремел взрыв в хранилище с кислородными баллонами на втором этаже, где расположена реанимация для тяжелобольных.