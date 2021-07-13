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Около 50 человек погибли при пожаре в больнице Ирака

Ведомости

Как минимум 50 человек погибли и еще десятки получили ранения в результате пожара в больнице в городе Насирия на юге Ирака, сообщило агентство Associated Press.

По данным Reuters, при пожаре погибли 44 человека и 67 пострадали. «РИА Новости» со ссылкой на департамент здравоохранения провинции сообщили, что число погибших выросло до 58. В регионе объявили режим чрезвычайной ситуации. По данным канала Al Arabiya, пострадали около 70 человек. Associated Press сообщает, что часть пострадавших находятся в критическом состоянии.

Пожар произошел в новом отделении больницы, которое открылось три месяца назад. В нем было 70 коек. Глава гражданской обороны Ирака Халид Бохан отметил, что здание больницы построено из легковоспламеняющихся материалов и подвержено возгоранию. По его словам, в больнице взорвались три кислородных баллона.

В конце апреля в столице Ирака Багдаде также произошел пожар в одной из больниц для больных коронавирусом. Об этом сообщало агентство INA со ссылкой на МВД Ирака. Тогда жертвами инцидента стали 82 человека, еще 110 пострадали. По данным источника Reuters, перед пожаром прогремел взрыв в хранилище с кислородными баллонами на втором этаже, где расположена реанимация для тяжелобольных.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных