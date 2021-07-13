Около 50 человек погибли при пожаре в больнице Ирака

В конце апреля в столице Ирака Багдаде также произошел пожар в одной из больниц для больных коронавирусом. Об этом сообщало агентство INA со ссылкой на МВД Ирака. Тогда жертвами инцидента стали 82 человека, еще 110 пострадали. По данным источника Reuters, перед пожаром прогремел взрыв в хранилище с кислородными баллонами на втором этаже, где расположена реанимация для тяжелобольных.