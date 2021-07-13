Роспотребнадзор предложил вакцинировать от гриппа не менее 60% населения в регионах
Роспотребнадзор предложил вакцинировать от гриппа в новом сезоне 2021-2022 гг. не менее 60% населения каждого субъекта и 75% групп риска. Такой документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
«Обеспечить проведение прививочной кампании против гриппа в осенний период 2021 года с охватом не менее 60% от численности населения субъекта Российской Федерации и не менее 75% от численности лиц из групп риска», — говорится в тексте проекта постановления ведомства.
Местные руководители должны будут проконтролировать вакцинацию сотрудников образовательных организаций. В случае ухудшения эпидемиологической обстановки по гриппу им разрешат вводить ограничения на проведение массовых культурных и спортивных мероприятий, а также образовательного процесса. Прививочную кампанию планируется начать осенью этого года, информировать о ней население будут с 23 августа.
В мае директор НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Дмитрий Лиознов сообщил, что осенью в России начнутся испытания комбинированной вакцины, защищающей и от гриппа, и от коронавируса. Вакцина будет производиться в виде спрея для носа, также ее можно будет прыскать под язык. Препарат нужно будет применять два раза с интервалом в две недели. Третья фаза испытаний вакцины начнется в 2022 г. До этого создание вакцины и от гриппа, и от коронавируса анонсировал глава «Ростеха» Сергей Чемезов.
В России зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» была зарегистрирована в России в октябре 2020 г., «Ковивак» — в феврале 2021 г. Также центр им. Гамалеи зарегистрировал вакцину «Спутник лайт». Массовая вакцинация началась в России в январе 2021 г.