Роспотребнадзор предложил вакцинировать от гриппа не менее 60% населения в регионах

В мае директор НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Дмитрий Лиознов сообщил, что осенью в России начнутся испытания комбинированной вакцины, защищающей и от гриппа, и от коронавируса. Вакцина будет производиться в виде спрея для носа, также ее можно будет прыскать под язык. Препарат нужно будет применять два раза с интервалом в две недели. Третья фаза испытаний вакцины начнется в 2022 г. До этого создание вакцины и от гриппа, и от коронавируса анонсировал глава «Ростеха» Сергей Чемезов.