Роспотребнадзор назвал число вакцинированных россиян
В России на данный момент привито более 28,6 млн человек, сообщила замруководителя Роспотребнадзора Елена Ежлова на Всероссийском форуме «Здоровье нации - основа процветания России», передает ТАСС.
«Сейчас привиты более 28,6 млн человек, но темпы в регионах разные, у нас есть и аутсайдеры, есть и лидеры», — сказала она.
Массовая вакцинация населения началась в регионах России с 18 января. Позже ряд регионов, в том числе Москва, объявили об обязательной вакцинации для работников нескольких отраслей на фоне роста заболеваемости COVID-19. На сегодняшний день в стране зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» была зарегистрирована в октябре 2020 г., «Ковивак» – в феврале 2021 г., также в стране зарегистрирована однокомпонентная вакцина «Спутник лайт».
По данным оперштаба, за последние сутки в России выявлено 24 702 случая заражения коронавирусом и 780 летальных случаев. Это максимальный показатель с начала пандемии. Общее число заразившихся достигло 5 833 175, общее число погибших — 144 492 человека.