СК возбудил дело из-за взрыва газа в гостинице Геленджика
Следственный комитет (СК) России по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело из-за гибели мужчины и травмирования пяти человек в результате взрыва газа в гостинице Геленджика. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По версии СК, утром на первом этаже гостиничного комплекса по улице Советской в Геленджике произошел хлопок газа, вследствие чего погиб молодой человек, находившийся на улице.
Среди других пострадавших — мужчины 1967, 1981 и 1990 гг. рождения, а также женщина 1969 г. рождения и девочка 14 лет. Все находятся в больнице с ожогами и травмами различной степени тяжести. На месте происшествия работают следователи, криминалисты и сотрудники оперативных служб. Специалисты устанавливают точную причину инцидента и выясняют очаг хлопка газа в здании.