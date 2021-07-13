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СК возбудил дело из-за взрыва газа в гостинице Геленджика

Ведомости

Следственный комитет (СК) России по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело из-за гибели мужчины и травмирования пяти человек в результате взрыва газа в гостинице Геленджика. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По версии СК, утром на первом этаже гостиничного комплекса по улице Советской в Геленджике произошел хлопок газа, вследствие чего погиб молодой человек, находившийся на улице.

Среди других пострадавших — мужчины 1967, 1981 и 1990 гг. рождения, а также женщина 1969 г. рождения и девочка 14 лет. Все находятся в больнице с ожогами и травмами различной степени тяжести. На месте происшествия работают следователи, криминалисты и сотрудники оперативных служб. Специалисты устанавливают точную причину инцидента и выясняют очаг хлопка газа в здании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных