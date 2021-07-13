СК возбудил дело из-за взрыва газа в гостинице Геленджика

Среди других пострадавших — мужчины 1967, 1981 и 1990 гг. рождения, а также женщина 1969 г. рождения и девочка 14 лет. Все находятся в больнице с ожогами и травмами различной степени тяжести. На месте происшествия работают следователи, криминалисты и сотрудники оперативных служб. Специалисты устанавливают точную причину инцидента и выясняют очаг хлопка газа в здании.