Reuters сообщил о причинах задержки одобрения «Спутника V» в ЕС

Один из собеседников уточнил, что регулятор оценивает недостаток данных по шкале от «незначительных» до «критических». Недостающая информация во время обзора EMA включала отчет о случаях, которые фиксируют любые неблагоприятные эффекты после введения вакцины во время испытаний, также было неясно, как ученые, работающие над вакциной, отслеживали показатели людей, получавших плацебо.